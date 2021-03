3 milliárdos városi tőkealapot hoz létre Pécsett az MFB Invest

Kedvező feltételekkel nyújt tőkefinanszírozást a pécsi és baranyai vállalkozásoknak a Magyar Fejlesztési Bank csoportjához tartozó MFB Invest Zrt. 3 milliárd forintos befektetésével létrehozandó tőkealap - derül ki a pécsi önkormányzat közleményéből



Az MFB Invest Zrt. tematikus városfejlesztési tőkelapokat indított az ország nagyvárosaiban. Pécs csatlakozása a kezdeményezéshez kiemelten fontos volt, hiszen így a helyi cégek számára újabb fejlesztési forrásokat biztosító lehetőség nyílt meg.

Az MFB Invest Zrt. és Pécs városa alapvetően a helyi vállalkozások érdekében lép stratégiai partnerségre, ezt kedden jelentette be Bugár Csaba, az MFB Invest Zrt. vezérigazgatója és Péterffy Attila, a város polgármestere. A városi alap Pécs hosszútávú jövőjét befolyásoló befektetéseket is támogatni tud. Eltér a hagyományos finanszírozási formáktól, mert egyszerre képes a város vállalkozásait és térségi célok megvalósulását segíteni. Az alap támogatási körébe nem csak pécsi, de baranyai vállalkozások is be tudnak kerülni.

A tőkealap 3 milliárd forintos keretösszeggel kerül megalapításra, de az igények ismeretében ezt később bővítheti is az MFB Invest Zrt., amely már ebben az évben megkezdi a tőkefinanszírozás folyósítását. A tőkealap kezelését az MFB Invest Zrt. 100%-os tulajdonában álló Focus Ventures Tőkealap-kezelő Zrt. látja el, míg a város részéről a Pécsi Városfejlesztési Zrt. végzi az alappal kapcsolatos operatív feladatokat -derül ki a közleményből.

Címlapkép: Getty Images