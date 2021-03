Remek formában az európai tőzsdék, itthon szárnyal a 4iG

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A tengerentúli tőzsdéken eséssel indult a tegnapi kereskedés, miután a befektetők mérlegelték az Archegos-ügy utóhatásait, amely többek szerint további hullámokat generálhat a piacon – mint ismert, a nagyobb pénzintézetek közül több is figyelmeztetett, hogy egy amerikai hedge fundhoz kapcsolódóan masszív veszteségeket szenvedhetnek el. Bár a szóban forgó hedge fundot senki nem nevezte meg, nagy valószínűséggel az Archegos Capitalról volt szó. Ezt a negatív hangulatot valamelyest sikerült lerázniuk magukról a részvénypiacoknak, végül felemás zárást láthattunk. Az európai tőzsdéken túlnyomó részben pozitív hangulat uralkodott tegnap, a magyar tőzsde is pluszban zárt. Az ázsiai tőzsdéken ma leginkább jó hangulatban telt a kereskedés, az európai tőzsdék is többnyire pluszban kezdték a napot.