Elszabadultak a kriptodevizák - jön az új bitcoin?

Bár a legtöbb esetben a bitcoinról szólnak a hírek, az elmúlt időszakban a befektetői fókusz átterelődött a kisebb kapitalizációval rendelkező kriptodevizák felé, ami a bitcoin piaci dominanciájának csökkenését és a teljes kriptopiac értékének megugrását eredményezte. Az látszik, hogy a bitcoin árfolyamának stabilizálódásával a spekulatív tőke elkezdett átáramlani az olyan kriptodevizák felé, amelyek mögött található technológia ígéretesnek tűnik a befektetők számára, ennek eredményeként pedig igen komoly árfolyamemelkedéseket láttunk a különböző altocoinok esetében.

Égig érnek a kriptodevizák

A héten új történelmi csúcsra, 2000 milliárd dollár fölé emelkedett a kriptodevizák teljes piaci kapitalizációja. Ez részben a bitcoinnak volt köszönhető, amelynek a piaci értéke már több mint egy hete 1000 milliárd dollár fölött áll, azonban igen jelentősen megnőtt a különböző alternatív coinok (altcoin) iránti kereslet is az elmúlt időszakban, emiatt is lehetett, hogy lényegében néhány hónap alatt megduplázódott a kriptodevizák piaci értéke.

Forrás: Coinmarketcap

Bár a legtöbb esetben a szalagcímek a bitcoinról szólnak, most mégis a különböző altcoinoké a főszerep, mint az ethereum, a bittorrent, az xrp, tron, vagy a stellar. Ezek a kriptodevizák szinte kivétel nélkül két számjegyű százalékos emelkedést produkáltak az elmúlt napokban.

Ez részben annak volt betudható, hogy a bitcoin árfolyama az elmúlt néhány hétben egy aránylag szűk sávban mozgott, a befektetők pedig elkezdték keresni az olyan kriptodevizákat, amelyekben nagy potenciál lehet, illetve magasabb hozamokat hozhatnak.

Azzal egyébként, hogy a bitcoin árfolyama nem nőtt meredeken tovább, a kriptodeviza piaci kapitaliziációja is relatíve stabillá vált 1,1 milliárd dollár közelében, azonban az altcoinok ralijának köszönhetően a bitcoin részesedése a teljes kriptopiac kapitalizációjában 57 százalékra csökkent, míg az év elején még 73 százalék volt.

Forrás: TradingView

Mi történt?

Az altcoinok ralija elsősorban azzal magyarázható, hogy a bitcoin árfolyama 55-60 ezer dollár között stabilizálódott, ami egy optimista piaci környezetet teremtett, melynek köszönhetően a befektetők elkezdtek felfedezni más kriptodevizákat is a piacon. Mindez egybeesett a bitcoin dominanciájának csökkenésével, ami az egyik kulcsindikátora annak, hogy melyik piaci ciklusban vagyunk éppen.

Nem kimagaslóan, de azért jól teljesített az elmúlt napokban az ethereum, amely egyébként jelenleg is új történelmi csúcson van, és továbbra is a második legnagyobb piaci értékkel rendelkező kriptodeviza a bitcoin után. Utóbbi egyébként nem véletlen, a legtöbb úgynevezett DeFi (decentralized finance) alkalmazás az ethereum blockchainen fut és a jövőben várhatóan még tovább fog nőni a népszerűsége. A DeFi lényegében automatizált, blockchain alapú szoftverprotokollokat takar, amelyek egy napon talán a bankok és a Wall Street-i kereskedőházak helyére lépnek.

Ennek azért van jelentősége, mert a mostani „altcoin-szezonban” jellemzően azok a kriptodevizák teljesítettek kimagaslóan, amelyek az úgynevezett okos szerződéses platformokhoz tartoznak, és ezért versenyezni tudnak az Ethereummal, vagy éppen ki tudják egészíteni azt.

Egy másik ok az altcoinok ralija mögött, hogy egyre jobban nő a stablecoinok népszerűsége. Ezek olyan digitális tokenek, amelyek értéke egy valós világbéli devizához van rögzítve, ami jellemzően a dollár.

Bár a bitcoin árfolyamának 2020-as emelkedésében kiemelt szerepe volt az intézményi befektetők megjelenésének, ugyanez nem mondható el az altcoinokról, amelyek esetében sokkal inkább a kisbefektetők és a korai elfogadók játszhatják a kulcsszerepet. A bitcoin esetében az intézményi befektetők megjelenése stabilitást hozott a piacra, ami bár sok befektető számára kedvező, a korai elfogadók számára elveszi azt a „vadnyugat-hangulatot”, ami miatt sokan szeretik a kriptodevizákat. Emellett az altcoinok magas volatilitása is vonzó lehet egyeseknek, hiszen a nagyobb hozamok ígéretével kecsegtetnek.

Arthur Cheong, a DeFi-központú, DeFiance Capital nevű kriptoalap alapítója és portfólió kezelője arról számolt be, hogy az altcoinok iránt megnövekedett érdeklődés elsősorban a lakossági befektetőktől származik. Cheong szerint egyre több olyan befektető tér vissza a piacra, aki nem végez komolyabb kutatásokat a befektetési döntései előtt, utalva ezzel a Dél-Koreában megnövekedett kereskedési volumenekre, amely elsősorban a lakossági kriptobefektetőknek köszönhető.

Körbe érhet a dolog

Az Ethereum vezető szerepe egyre inkább megkérdőjeleződik (részben a költségek miatt), hiszen vannak már olyan blockchainek, mint például a Tron, amelyen a napi tranzakciószámok már konzisztensen meghaladják az Ethereumét a CoinDesk és a Coin Metrics adatai szerint. A Tron blockchainen folytatott tether (stablecoin) tranzakciók száma szintén meghaladja az Ethereumét.

Forrás: Coin Metrics, Coindesk

A nyilvános blockchainek közti verseny egy jó dolog. Az igaz, hogy közel lehetetlen új projekteket indítani Ethereumon, mivel senki nem akar olyan projekteket használni, amelyeknek több ezer dolláros bányászati költsége van és lassú a tranzakciós sebessége

– mondta Justin Sun, a Tron blokchain alapítója és a BitTorrent vezérigazgatója.

Bár a bitcoin piaci dominanciája csökkent, az elemzők szerint az altcoinok iránti növekvő érdeklődés végül kedvező lesz a bitcoin számára. Egyrészt a bitcoin volatilitása csökkenhet, másrészt ezek a befektetők eldönthetik, hogy a kik lesznek a nyertesek és a vesztesek az altcoinok között, ami minden altcoin számára szükséges ahhoz, hogy használható hosszútávú eszközzé váljon. Ki Young Ju, a CryptoQuant blockchain-adatszolgáltató vezérigazgatója szerint a tőkeáramlás idővel vissza fog fordulni a bitcoin felé.

Az elmúlt hónapokban egyébként több fontos intézményi befektető és nagyvállalat tett olyan lépéseket, amivel legitimálják és megerősítik a bitcoin és a kriptodevizák szerepét mint befektetési és fizetőeszközök:

A PayPal felületén is elérhető már a bitcoin, ami átjárót jelent a fiat deviza és a kriptoökoszisztéma között, emellett a cég bejelentette azt is, hogy az ügyfelei már tudnak fizetni a platformot használó kereskedőknél kriptodevizákkal.

A Tesla február elején vásárolt bitcoin, március 24-től pedig el is fogadja a kriptodevizát, mint fizetőeszközt.

A BlackRock, a világ legnagyobb alapkezelője tette elérhetővé a bitcoint két alapja számára.

A Mastercard is közölte, hogy a tervezi bizonyos kriptodevizák felvételét a fizetési rendszerébe.

Az Egyesült Államok legrégebbi bankja, a BNY Mellon is bejelentette, hogy az ügyfelei számára elérhetővé teszi a kriptodevizák tartását és utalását.

A Morgan Stanleyhez tartozó Counterpoint Global is fontolgatja, hogy beszáll a bitcoinba.

A Visa bejelentette, hogy engedélyezni fogja a USDC nevű stablecoin használatát a fizetési rendszerén végzett tranzakciók lebonyolításához.

Többek között erről is beszélgetett legutóbbi podcast adásunkban Kövesy Károly, a Portfolio elemzője Mogyorósi Attilával, a Coincash.eu társalapítójával és ügyvezetőjével:

Mit mond a technika?

BTC

Egész idei évben nem volt olyan alacsony a Bitcoin volatilitása, mint most. Ez azonban nem jelent bizonytalanságot, vagy komolyabb szintű kivárást, sokkal inkább annak ciklikus jellegéből adódik. Bár az árfolyam korábbi kitörési szintjének visszatesztelése 59 000 dollár környékén nem volt sikeres, a középtávú mozgóátlag ismét a zászlóshajó segítségére sietett. Ez így is mindenképpen pozitív jel, hiszen arra utal, hogy a továbbra is sok vevő érkezik a piacra, illetve a visszaeséseket a meglévők is újabb vásárlásokra használják fel. Az eszköz momentuma egy kicsit csökkent, ahogy a beáramló pénz érkezése is lassult, de a szűk sáv, amit most kialakított magának, inkább pozitív jel, ráadásul a kockázatkezelést is barátságosabbá teszi. Az első enyhe támasz így 57 000 dollárnál, ellenállás a már ismert 59 000 dollárnál van. Mind a középtávú, és pláne a hosszútávú emelkedő trend él és virul.

ETH

Az Ethereum trendje technikai szempontból ugyan nem olyan szép, mint a Bitcoiné, de relatív erő tekintetében az utóbbi három hét egy kicsit megváltoztatta az erőviszonyokat. Amíg a Bitcoin nem tudta az új csúcsát megtartani, addig az ETH árfolyama egyértelműen áttörte az ellenállást 2000 dollárnál. Az emelkedés kissé “szabálytalanabb” mivolta pedig itt inkább a kockázatkezelést nehezíti meg, a teljesítmény ettől függetlenül is lehengerlő. Feltűnő, hogy a február végi esést milyen nagy forgalommal vették meg, egy igazi gigászi csatát láthattunk itt a keresleti és kínálati oldal között, amit fölényesen megnyert az előbbi. Most viszont inkább csendes előrenyomulást látunk, itt inkább az eladók hiánya a jellemző, nem a vevők ereje. A volatilitás is viszonylag magas, legalábbis a tavalyi évhez képest, ezért az ideális az lenne, ha az utóbbi heteket az Ethereum egy szűk, oldalazó sávban konszolidálná ki, majd ebből komoly vételi érdeklődés mellett törne ki, ahelyett, hogy előbb vagy utóbbi a rengeteg vastag profittal rendelkező spekuláns könnyedén bedöntené az árfolyamot. Ehhez most már természetes támaszt tudna nyújtani a 2000 dolláros szint.

XLM

A Stellar grafikonján sokkal inkább látszik az érettség és a tengernyi likviditás hiánya, szemben a két nagy kriptodevizával. A mozgások szabálytalanabbak, a napi gyertyák gyakran nagyon hosszúak, a volatilitás ciklikussága alig-alig lelhető fel. Néha azonban - extrém kockázat mellett - éppen az ilyen eszközök tudnak a legnagyobbat durrantani. A Stellarnak erre most jó esélye van, miután két napja megugró forgalom mellett rengeteg új vevő érkezett a piacra. Ahogy a kriptoeszközök második nagy középtávú vételi hullámában a piaci szereplők most már inkább az alternatív szereplőket keresik inkább, az XLM is új erőre kapott. Egy fecske persze még nem csinál nyarat, de nagyon úgy néz ki, hogy tavaszt már igen: az árfolyam lassan a 0,57-es kulcsfontosságú ellenállást teszteli. Nehéz eldönteni, hogy szükség van-e még itt egy rövid pihenőre, mindössze egyetlen erős nap után, még ha az január óta nem látott jelentőséggel bír is, de az új csúcs az árfolyam őrült karakterisztikája folytán bármikor bekövetkezhet. Támasz szintet szintén nem könnyű találni, de az mindenképpen negatív jel lenne, ha az akkumulációs nap nyitó árfolyama alatt, vagy környékén, tehát 0,43 alatt zárna.

XRP

Március közepén már felhívtuk a figyelmet arra, hogy a Ripple kitörés előtti állapotban van, ami be is következett a napokban. Az akkori 0,44-es árát már március utolsó két hete során 30%-kal megnövelte, de a hétvégén ehhez két nap leforgása alatt olyan sokat adott, ami bőven az árfolyam duplázását jelentette kevesebb mint egy hónap alatt. Ez egészen új távlatokat nyit az XRP előtt, akár még a 2018-es csúcsok elérésére is lehetőség nyílik, amikor is az árfolyam még 3 dollár felett is megfordult. A Stellarhoz hasonlóan a mozgások karakterisztikája itt is alig értelmezhető, a hirtelen felpörgő, majd elhaló mánia hullámok jellemzik. Stoppokat itt is rendkívül nehéz meghatározni, ezért inkább csak a hosszútávú emelkedésben hívők tudják a gyors, akár napon belüli nagy korrekciókat kezelni. A korábbi bő hat hónapos ellenállás 0,65-nél jelent most már erős támaszt. A Stellarnál is sokkal nagyobb megugrás miatt itt még inkább indokolt lenne egy konszolidációs sáv kialakítása a további emelkedés előtt, de erre a rövidtávú spekulánsok vélhetően nagyon magas aránya miatt kicsi az esély.

TRX

A leginkább látványos kitörést még a lehengerlő számok ellenére sem a Ripple, hanem a Tron produkálta. A kriptoeszköz mögötti, kis túlzással világmegváltásra szakosodott rendszer mindössze négy éves, de 2017 végén és 2018 elején már volt benne egy spekulatív buborék. Hogy a most megindult gyors emelkedés az-e, azt még korai eldönteni, de abban biztosak lehetünk, hogy valamirevaló korrekciók vagy erős vételi érdeklődést rövid ideig megakasztó konszolidációk nélkül itt is jöhet előbb-utóbb egy hatalmas zuhanás, hiszen az eszköz tele van spekulatív pozíciókkal, amelyeket a piaci szereplők idővel szeretnének majd zárni. Ezért jó lenne itt is látni egy komolyabb korrekciót. A két nappal ezelőtti nagy felső árnyék már jelezte ennek szükségességét, de ez egyelőre még nem torkollott nyugodt mederben lévő profitrealizálásokba. Bár a TRX trendje nagyon erősnek tűnik, inkább csak némi visszarendeződés után érdemes belenyúlni. Komolyabb támasz emiatt is csak 0,10 alatt található.

Címlapkép: Chesnot/Getty Images