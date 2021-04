Koronavírus: visszaszorulóban a járvány Izraelben, alig találnak már új fertőzötteket

Izraelben gyengül, a palesztin területeken viszont erősödik a koronavírus-járvány - jelentette szerdán a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.

Izraelben a magas fokú átoltottság nyomán jelentősen visszaszorult a járvány. Mindössze egy település számít erősen fertőzöttnek és került emiatt "piros" kategóriába, csak két "narancssárga" hely van, 27 "sárga", és 250 "zöld", vagyis Izrael túlnyomó többségében már nincs, vagy csak elenyészően van jelen a járvány.

A fertőzöttek is a kevésbé veszélyeztetett fiatalabbak közül kerülnek ki, ugyanis a 90 év fölöttiek 97,8 százalékát, a 80 és 90 év közöttiek 94,9 százalékát, a 70 és 80 év közöttiek 97,5 százalékát, a 60 és 70 közöttiek 89 százalékát, és az 50 és 60 év közöttiek 87,6 százalékát már legalább egyszer beoltották. Kedden Izraelben 8424 embert oltottak be először és 16 248-at másodszor a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett vakcinájával. A december 20-án kezdődött kampányban eddig 5 286 023-an kapták meg az első, és 4 878 839-en a második dózis védőoltást is, előbbi szám az ország lakosságának 56,84 százalékát jelenti.

Az elvégzett 59 793 teszt során kedden 303 vírushordozót azonosítottak, ami 0,5 százalékos arányt jelent. A harmadik járványhullám mostani, visszavonuló szakaszában 4888 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, a pandémia megjelenése óta 835 104 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A betegségben tavaly február óta 6261-en haltak meg Izraelben.

Miközben Izraelben visszaszorulóban van a járvány, különösen súlyossá vált a helyzet a palesztin területeken, Ciszjordániában és a Gázai övezetben. Ciszjordániában a Háárec című izraeli újság értesülése szerint 100 százalékosan megtöltötték az intenzív osztályokat a betegek, s a zsúfolásig telt kórházakban alapvető eszközök is hiányoznak.

A Palesztin Hatóság (PH) egészségügyi minisztériumának jelentése szerint mindössze 81 543 palesztint oltottak be eddig legalább egyszer Ciszjordániában, mellettük 28 351 embert a Gázai övezetben, és súlyos a vakcinahiány. A Gázai övezetben a vírus megjelenése óta kedden azonosították a legtöbb, 1916 új koronavírus-fertőzöttet. Ezért az övezetet uraló iszlamista Hamász szervezet új korlátozásokról döntött. A ynet értesülése szerint megtiltották például a járművek mozgását szerdán este 9-től vasárnap reggel 6-ig. Ezekre a napokra leállították a kormányzati szervek tevékenységét is, bezártak további értesítésig minden oktatási intézményt, s a rendőrség fokozottan ellenőrzi a rendelkezések végrehajtását. Emellett fenntartják az eddigi járványügyi szabályozásokat, a gyülekezési és az éjszakai kijárási tilalmat is.

(MTI)