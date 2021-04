Kína kezében az USA elleni pénzügyi fegyver lehet a bitcoin a milliárdos szerint

Kíváncsi vagyok, hogy ezen a ponton a bitcoinra lehet-e részben Kína USA-val szembeni pénzügyi fegyvereként gondolkodni

- mondta Thiel.

Fenyegeti a fiat pénzt, de különösen az amerikai dollárt. Ha Kína long a bitcoinra, talán geopolitikai szempontból, akkor az Egyesült Államoknak néhány fogósabb kérdést kellene feltenni, hogy hogyan is van ez

- tette hozzá, utalva ezzel arra, hogy a Kína számára kedvezőbb lenne, ha az amerikai dollár mellett több tartalékvaluta is lenne a világban. Thiel szerint viszont Kína nem akarja, hogy a renminbije töltse be ezt a szerepet, korábban pedig az eurót használta részben dollár elleni fegyverként, viszont ez nem működött, így most Kína a bitcoinnal próbálkozik a milliárdos szerint.

