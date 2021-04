Ma már könnyen lehetne akár Balin vagy Barbadoson is a home office-od - Ennyi pénz kell hozzá

Alaposan megváltoztatta a járvány a munkahelyeket és az a várakozás, hogy a home office tartósan velünk maradhat, a pandémia elmúltával is. Nem nehéz elképzelni, hogy sokan a zsúfolt betonrengeteg helyett szívesebben dolgoznának home office-ban homokos tengerpartokról vagy trópusi szigetekről. Van több ország is, ami erre épít és tárt karokkal, könnyített vízummal várja a digitális nomádokat már egy éve. A CNBC négy személy tapasztalatait mutatja be, akik otthagyták a nagyvárosokat a járvány közepette, kitérve arra is, hogy mennyibe kerül az élet a digitális nomádok legnépszerűbb célpontjain.