A Corvinus elnöke kerül a Wizz Air igazgatóságába

Radev feladata az alkalmazottakkal való kapcsolattartás felügyelete lesz, és Barry Ecclestont váltja, aki 2019. január 1. óta töltött be ilyen szerepet, és aki nemrégiben vette át a javadalmazási bizottság elnökletét.

Anthony Radev 23 évig volt a McKinsey & Company igazgatója, 9 éve director emeritusa, emellett a Budapesti Corvinus Egyetem elnöke, és az ő nevéhez fűződik az egyetem modellváltása is. 1991-ben csatlakozott a vállalathoz Németországban, és egyike volt a kelet-európai iroda alapítóinak 1993-ban. Személyesen nyitotta meg a McKinsey budapesti (1995), zágrábi (2003), szófiai (2005) és bukaresti (2008) irodáit, valamint irányította a McKinsey Kelet-Európai Pénzügyi Intézeti Munkacsoportját. Számos projektben vett részt a gazdaság szinte minden ágazatában és a közszférában egyaránt, különböző pénzintézetektől, a szolgáltató szektoron át, több ipari vállalatig. 2014 óta a School for Executive Education and Development (SEED) vezetőképző műhelyt vezeti, ahol volt vezetők képzik a jövő vezetőit. Radev emellett a Mol, a Magyar Futball Szövetség és a bolgár DSK bank igazgatóságának is a tagja.

A Wizz Air árfolyama ma 0,5 százalékkal került lejjebb, míg idén 7,6 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Stiller Ákos