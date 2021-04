Gyengén indul a hét, lefordulás a tőzsdéken

Felemás képet mutatnak az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,1 százalékos emelkedése mellett, a CAC stagnál, míg a FTSE 100 0,3 százalékot esett. A milánói börze lejjebb került 0,2 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 0,4 százalékot esett. A befektetők ma kivárhatnak, hiszen a héten több, piacmozgató erejű gazdasági adat érkezik és elindul a vállalati gyorsjelentési szezon is. Mindeközben az látszik, hogy Európában továbbra is egyenetlen a koronavírusból való kilábalás, Angliában például mától kezdve kinyithatnak a sörkertek, a kültéri éttermek, a fodrászok és más üzletek is, eközben viszont Hollandiában újabb két hétig marad az éjjeli kijárási korlátozás és más intézkedések.