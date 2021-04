Emelkednek a technológiai cégek papírjai, ralizik a Tesla

Az olajárak emelkedése ellenére némileg megütötték a befektetők ma az olajipari vállalatok részvényeit, köztük a Molt is, így alapvetően szektor specifikusnak mondhatóak a mai esések. Ebben szerepet játszhatnak a gazdasági adatok, hiszen a brit GDP is a várakozáson alul alakult, illetve a német ZEW hangulatindex értéke is csökkent, a várhatóan lassabb gazdasági kilábalás és alacsonyabb fogyasztás pedig nem kedvez a ciklikus részvényeknek, mint amilyen az olajipar, de a légitársaságok is gyengébben szerepelnek ma, különösen a Lufthansa és az Air France-KLM.

A Mol jelenleg 2076 forinton tartózkodik, ez a szint már több alkalommal is szolgált támaszként és ellenállásként is korábban.