Kezdenek túlhevülni a tőzsdék, gyűlnek a figyelmeztető jelek

Több mint egy éve tart a globális tőzsdei rali, amit csak kisebb korrekciók tudtak megakasztani. Az alacsony kamatok, a likviditásbőség, a jegybanki és kormányzati stimulusok hatására egymás után dőlnek a rekordok a részvénypiacok, de egyre több jel utal arra, hogy hamarosan újabb esés jöhet a tőzsdéken. Nem gondoljuk azt, hogy a ralinak vége lenne, vagy hogy érdemes lenne nagy tételben shortolni a részvénypiacokat, szembemenni a világ kormányaival és jegybankjaival, amelyek felfoghatatlan összegeket pumpálnak a gazdaságba, és az is igaz, hogy azok a guruk, akik megpróbálják bemondani a tőzsdei rali végét, azok ezzel a kísérletükkel jellemzően rendre elbuknak, így ehelyett mi inkább csak mutatunk néhány olyan figyelmeztető jelet, ami óvatosságra intheti a befektetőket. Begyorsuló szakaszban a tőzsdék, itt már érdemes óvatosabbnak lenni.

Kezdenek túlhevülni a részvénypiacok

A tavalyi 16 százalék után idén további 10 százalékot emelkedett a világ egyik legfontosabb részvényindexe, az S&P 500. Az elmúlt napokban az emelkedés meredekséget váltott, és a napi grafikonon az RSI értéke 72-re emelkedett, vagyis túlvetté vált. Utoljára a mostaninál magasabb értéket tavaly szeptember elején láthattunk (igaz, akkor jóval extrémebb, 83-as szintre emelkedett az indikátor értéke), azután közel 3 hétig tartó korrekció következett, amely alatt több mint 10 százalékot esett az S&P 500.

Ráadásul a heti grafikonon is a túlvett zónába emelkedett az RSI értéke, a jelenleginél magasabb értéket legutóbb tavaly február végén láthattunk, ami után következett az epikus esés, az egy hónapig tartó zuhanásban az S&P 500 értéke 35 százalékot esett.

A havi grafikonon az RSI értéke már 73, ennél magasabbat legutóbb 2018 szeptemberében láttunk, utána hónapokig tartó esés következett, amiben az S&P 500 értéke 20 százalékot esett.

Az S&P 500 csak egy példa, de hasonló tendenciákat láthatunk más vezető részvényindexekben, a Dow Jones, a Nasdaq, a Nikkei vagy a DAX is több időtávon RSI alapján már abban a zónában áll, ahol érdemes óvatosnak lenni.

Jó a hangulat

Az amerikai lakossági befektetők hangulatát mérő AAII felmérés legutóbbi adata alapján kifejezetten optimisták a kisbefektetők, a megkérdezettek 56,9 százaléka volt bullish, ennél magasabb értéket utoljára 2018 elején regisztráltak, előtte pedig 2014 novemberben, vagyis nem sűrűn fordul elő, hogy ennyire optimisták lennének a befektetők, mint most.

A pesszimisták tábora utoljára 2019 áprilisában volt olyan kicsi, mint most, a válaszadók 20,4 százaléka volt bearish.

A bullish és a bearish válaszadók arányának különbsége 36,5 százalék, ennél magasabb legutóbb 2018 elején volt, és az elmúlt egy évtizedben összesen kétszer volt ennél magasabb.

Hasonló képet mutat a Daily Sentiment Index is, amelynek értéke a kisbefektetői optimizmust méri a határidős piacokon. Az index értéke mostanra az S&P 500 és a Nasdaq esetében is 90 százalék fölé emelkedett, a múltban a kiemelkedően magas értékeket kisebb-nagyobb korrekciók követték.

Az S&P 500, a Nasdaq és a Nikkei indexekre képzett indikátor értékének 5 napos átlaga 86,5 százalékon áll, ez is kiemelkedően magas, és a múltban, ha nem is azonnali esést jelzett előre, de figyelmeztető jel volt a korrekciók előtt.

A Bank of America privát ügyfél portfóliók pozícionáltságát mutató indexének értéke is kifejezetten magas, az elmúlt több mint másfél évtizedben nem volt még olyan magas az ügyfélportfóliókban a részvények aránya, mint most. A globális részvényalapokba egyébként az idei első negyedévben rekordösszegű volt a tőkebeáramlás.

Összességében ezek az értékek még távol állnak az eufórikus szinttől, de összességében inkább óvatosságra intenek, a historikus példák alapján ugyanis az AAII felmérésben szereplő kiugró értékek inkább kontraindikátornak tekinthetők, vagyis, amikor kiemelkedően jó a hangulat, akkor egyre közelebb vagyunk a korrekcióhoz.

Trigger

Mi lehet az, ami meghatározhatja a következő hetek mozgásait vagy ami esetleg nagyobb esést hizhat a tőzsdéken?

Széles a paletta, a lehetséges triggerek között lehet

az, hogy a járványhelyzet a vártnál lassabban javul, a gazdaságok újranyitása a vártnál akadozottabban halad,

jöhet hirtelen hozamemelkedés,

geopolitikai feszültségek eszkalálódhatnak (Ukrajna-Oroszország, Észak- és Dél-Korea stb.),

de hamarosan felpörög a gyorsjelentési szezon is.

Az egyik tényező tehát a gyorsjelentési szezon lehet, ami a következő napokban fog felpörögni, az S&P 500 vállalatok közel kétharmada április 19 és május 7 között teszi közzé legfrissebb negyedéves számait. Ha az év/év alapú növekedést vizsgáljuk, akkor minden idők egyik legerősebb negyedéve lehetett az idei év első három hónapja, ami nem véletlen, a koronavírus-pandémia eleje a tavalyi első negyedévet már érintette. Az elemzői várakozások alapján az amerikai vállalatok bevétele 5, egy részvényre jutó profitja közel 19 százalékkal emelkedhetett, de időközben az elemzői várakozások is jelentősen emelkedtek,

így a nagy kérdés az, hogy

mennyivel sikerül felülteljesíteni a várakozásokat, és milyen kilátásokról számolnak be a menedzsmentek.

Az elmúlt hónapok részvénypiaci árfolyamemelkedését látva a várhatóan remek eredmények nagy része már be van árazva, nagy kérdés, hogy az első negyedéves számok és a menedzsment-előrejelzések tudnak-e akkora pozitív meglepetést okozni, ami mellett folytatódhat a részvénypiaci emelkedés.

Összegzés

Gyakorlatilag minden fontosabb időtávon, napi, heti és havi grafikonon is túlvetté vált az S&P 500, de hasonló tendenciákat látunk más vezető részvényindexeknél, a Dow Jones, a Nasdaq, a Nikkei vagy a DAX is több időtávon kezd túlvetté válni. Mi következik ebből? Önmagában a magas RSI, főként emelkedő trendben, ráadásul történelmi monetáris és fiskális stimulussal fűtve nem jelenti azt, hogy most jön a nagy összeomlás, de a historikus példák alapján napról-napra nő annak az esélye, hogy korrekció induljon el a világ részvénypiacain.

Nem érdemes szembe menni a világ jegybankjaival és kormányaival, és nagy tételben shortolni a részvényeket, de ezeken a szinteken már érdemes óvatosabbnak lennie azoknak is, akik csak most tervezik megtenni a tétjeiket a részvénypiacokon, de azoknak is, akik már pozíciókban ülnek.

Címlapkép: Rolf Vennenbernd/picture alliance via Getty Images