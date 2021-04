Tovább terjeszkedhet az OTP, egymilliárd euróért vehet bankot

Az OTP tárgyalásokat folytat arról, hogy megvásároljon egy szlovén pénzintézetet, a Nova KBM-et, írja a Reuters.

Szlovéniában vehet bankot az OTP

Az OTP Szlovéniában vásárolhat bankot, a Reuters úgy tudja, hogy a Nova KBM-et veheti meg annak nagytulajdonosától, az Apollo nevű private equity cégtől.

A Reuters úgy tudja, hogy egymilliárd euró lehet a vételár.

Az OTP már jelen van Szlovéniában, a Nova KBM megvásárlásával azonban piacvezető lehetne. A Nova KBM 80 százalékos tulajdonosa az Apollo, 20 százalékos tulajdonosa pedig az EBRD, semelyik tulajdonos nem kommentálta eddig a hírt.

Az OTP évekkel ezelőtt megvette volna a szlovén bankot

A Nova KBM Szlovénia második legnagyobb, állami tulajdonban lévő bankja volt, amelynek privatizálását már 2013-ban fontolgatta a szlovén állam, akkor a szlovén gazdasági reformprogramban bankok és más állami vagyonok értékesítése is szerepelt. Szlovénia súlyos bankválsággal szembesült, amely a túlzott kockázatviselés, az állami tulajdonú bankok gyenge minőségű vállalatirányítása, illetve a nem elég hatékony felügyeleti eszközök miatt alakult ki. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) korábban ismertetett országjelentése szerint Szlovéniának a korábban számított 1 milliárd eurónál nagyobb összegbe kerülhet a bankok feltőkésítése, ezért is tervezték, hogy inkább megválnak a Nova KBM-től.

A Nova KBM privatizációjáért sokáig az OTP is versenyben volt, 2015-ben azonban az Apollo lett a befutó a második legnagyobb szlovén bankért folytatott felvásárlási csatában. A szlovén pénzintézet megszerzéséért sokáig az OTP is versenyben volt, már 2014 júliusban beszámoltunk arról, hogy az OTP érdeklődik a szlovén bank iránt, az események azonban 2015-ben gyorsultak fel. Az akkori hírek hírei szerint mindkét vevőjelölt megemelte az árajánlatát, 2015 januárban az Apollo 200 millió euróra emelte az ajánlatát, nem sokkal később az a hír terjed a szlovén médiában, hogy az OTP is megemelné ajánlatát.

A Nova KBM akkoriban tartósan veszteséges volt, 2014-ben elbukott az EKB stressztesztjén. Az OTP-től akkor nagy dobás lett volna a Nova KBM megszerzése, írtuk 2015-ös cikkünkben, hiszen azzal a szlovén operáció az OTP legnagyobb leánybankjává válhatott volna.

Legutóbb is Szlovéniában vásároltak

Az OTP 2014 és 2019 között sorra hajtotta végre az akvizíciókat, legutoljára pont Szlovéniában vásárolt bankot, az SKB-t, amelyet attól a francia nagybanktól, a SocGentől vette meg, amelytől több régiós pénzintézetet is vásárolt, és amely egymás után vonult ki a régió országaiból. Az SKB a negyedik legnagyobb szlovén bank, mérlegfőösszeg alapján 8,3 százalékos piaci részesedéssel, az a pénzintézet univerzális bankként a lakossági és vállalati szegmensben egyaránt aktív. 2019 decemberében jelentették be, hogy megtörtént a szlovén tranzakció pénzügyi zárása, melynek eredményeként a Societe Generale Csoport szlovén leánybankja, az SKB Banka 99,73 százalékos részesedése, valamint egyéb leányvállalatai az OTP Bank tulajdonába kerültek.

Csányi Sándor a tavaly januári, ljubljanai sajtótájékoztatón azt mondta, hogy

a szlovén piacon organikus növekedést és akár további felvásárlásokat, míg hosszú távon 25-30 százalékos piaci részesedés elérését tervezi az OTP Bank.

Nagy dobás lenne

Az OTP első nagy akvizíciós köre 2001-2007, a második pedig 2014-2019 között zajlott, és bár az utolsó néhány megvásárolt bank vételárát nem közölték, nagyon valószínű, hogy

az OTP történetének legnagyobb összegű bankvásárlását hajthatja végre Szlovéniában, ha stimmel az egymilliárd eurós vételár.

Az eddigi legmagasabb vételárat (nominálisan) még 2006-ban fizette az OTP egy akvirált bankért, akkor a Raiffeisen ukrán operációját vette meg a magyar bank, az 171 milliárd forintba került, jelenlegi árfolyamon a Nova KBM forintban ennek több mint duplája lenne.

