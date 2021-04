Vegyesen zárt a nagy debütálás napján Amerika, ugrott az olaj

Napközben új történelmi csúcson járt mindhárom vezető részvényindex, de zárásra csak a Dow Jones tudott mérsékelt pluszban maradni, főként a technológia-túlsúlyos Nasdaq szenvedett a kereskedés során. Közben az amerikai WTI olajfajta 63 dollár közelébe ugrott este azután, hogy a Fed pozitív üzeneteket jelzett az amerikai gazdaság tavaszi kilábalási folyamatáról, fokozódó munkahelyteremtésről számolt például be.

Az amerikai gyorsjelentési szezon első napján a nagy befektetési bankok kedvező eredményei segítették a szektort, illetve a szélesebb értelemben vett részvénypiacot is, de közben a Fed azon jelzése, hogy a gazdasági fellendüléssel picit az infláció is emelkedhetett, a technológiai szektor részvényei megint szenvedtek (igaz már a Fed jelzése előtt is süllyedni kezdtek). Végül a Nasdaq 1,1%-os mínuszban zárt, az S&P 0,5%-os csökkenést mutatott, a Dow Jones viszont 0,1%-os emelkedést tudott felmutatni.Amint arról külön nagycikket írtunk: ma debütált a legnagyobb kriptotőzsde magán a tőzsdén és végül 328,3 dolláros árfolyamon zárt, amellyel záráskor közel 86 milliárd dolláros piaci kapitalizáció adódik.