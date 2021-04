Brutális forgalommal esik a Richter

Több izgalmas esemény is mozgatta ma a magyar tőzsdét, egyrészt a Reuters tegnap arról számolt be, hogy az OTP történetének legnagyobb összegű bankvásárlását hajthatja végre. Ma délután pedig a főszerepet a Richter vett át az OTP-től, hiszen nagyon magas forgalommal esik ma délután a papír, amivel jelenleg a legforgalmasabb részvény a magyar tőzsdén.

Heves mozgásokat láttunk ma a magyar tőzsdén, a BUX a napot emelkedéssel indította, majd a hamar nem-kis mínuszba fordult, ahonnan végül mégis sikerült felpattannia, részbe az OTP-nek köszönhetően. Délutánra azonban egy másik hazai blue chip került a reflektorfénybe, hiszen a Richter brutálisan magas forgalommal esik, jelenleg 1,6 százalékos mínuszban van a papír.

A forgalmat tekintve a részvény 15:45-ig elérte 3,3 milliárd forintot, amivel jelenleg a legforgalmasabb részvény a Budapesti Értéktőzsdén, amely cím egyébként jellemzően az OTP-t illeti.

Vállalati hír egyébként nem érkezett a Richtertől és nem is várunk semmilyen bejelentést a cégtől, így a mozgásnak technikai oka lehet. Ahogy a legutóbbi technikai elemzésünkben is írtuk, a gyógyszercég a legerősebb közép és hosszútávon a nagy magyar papírok között, de rövidtávon kifejezetten aggasztóvá vált a helyzete április folyamán. A mostani időszakot sokan profitrealizálásokra használják fel, és elsősorban nem a rövidtávú spekulánsok. Érdekes, hogy a volatilitás nem csökkent le, de nem is igazán ugrott meg, ennek ciklusai hamarosan visszatérhetnek, ami kiszámíthatóbbá teszi majd a Richter piacát.

