Csúnya lefordulás a kriptopiacon, emelkedés a tőzsdéken

Kifejezetten erős napot zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, új rekordszintre került a Dow Jones és az S&P 500, míg a Nasdaq már ismét a februári csúcsok közelében jár. Az emelkedést segítette, hogy számos biztató gazdasági adat érkezett, erős volt a kiskereskedelem, jelentősen csökkent a heti új segélykérelmek száma, illetve a feldolgozóipar is jól teljesített. Emellett az átoltottság aránya is szépen emelkedik az Egyesült Államokban. Az ázsiai piacokon többnyire jó teljesítmény látható, és ez a trend folytatódik Európában is. A tegnapi jó teljesítményeket követően ma is folytatódik az emelkedés az európai tőzsdéken, a legtöbb vezető részvényindex feljebb került a kereskedés első óráiban. A kriptodevizák árfolyama esik miután a török jegybank bejelentette, hogy a hónap végétől betiltja a kriptodevizás fizetéseket.