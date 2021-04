Botrány a Teslánál, alaposan megütötték a részvényt

A baleset este 23:25-kör történt a The Woodlands közelében. A jármű kigyulladt azt követően, hogy egy kanyarban kisodródva belecsapódott egy fába.

Two men killed after Tesla that may have been in autonomous driving or self driving mode didn’t adhere to a curve, slammed into a tree then burst into flames in the Woodlands, officials say. Firefighters say they had to call Tesla to figure out how to oust the blaze. @KPRC2