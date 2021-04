Emelkedéssel indulhat a hét a tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Új csúcson zártak múlt pénteken az amerikai tőzsdék, amely részben annak volt köszönhető, hogy a héten több kifejezetten erős gazdasági adat is érkezett. Az óvatos optimizmus ma Ázsiában is kitartott, míg a határidős indexek alapján az európai piacnyitáskor is mérsékelt erősödésre lehet számítani.