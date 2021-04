Koronavírus: mégsem lesz olyan nagy szigor Németországban

Az Egyesült Államokban a felnőtt lakosság több mint fele megkapta már a koronavírus elleni első oltását és közel 8 millió adag Johnson & Johnson-vakcinát is beadtak már, amit a vérrögképződéses esetek miatt szüneteltetnek most. Anthony Fauci, az amerikai elnök járványügyi főtanácsadója szerint péntekig várhatóan kiderül, hogy folytatják-e az oltást a vakcinával, amelyből többek között az EU is rendelt.