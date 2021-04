Orbán Viktor ellenzi, a befektetők imádják az európai szuperkupát

12 futballklub részvételével elindítanák az Európai Szuper Ligát, amely az európai nagycsapatoknak a mostaninál magasabb bevételeket nyújthatna. Az érintett csapatok közül a Manchester United és a Juventus is tőzsdén jegyzett, az árfolyamok alakulása alapján a befektetők örülnek a klubok tervének.

A múlt hét hétvégén jelentették be, hogy 12 klub megalakította az Európai Szuper Liga elnevezésű versenysorozatot, a kezdeményezéshez a következő csapatok csatlakoztak:

Barcelona

Real Madrid

Atletico Madrid

Arsenal

Manchester United

Manchester City

Liverpool

Chelsea

Tottenham Hotspur

AC Milan

Internazionale

Juventus.

Ez a 12 klub további 8-cal egészülne ki, a húsz csapatos ligában két tíz csapatos csoport lenne, melynek tagjai oda-vissza megmérkőznének egymással, majd az első három automatikusan továbbjutna, a negyedik és ötödik pedig playoffot játszana.

Az UEFA vehemensen ellenzi az Európai Szuper Liga létrehozását, közleményükben arról írnak, fellépnek az érintett csapatokkal szemben, kizárják őket hazájuk bajnokságából, játékosaik pedig semmilyen hazai vagy nemzetközi eseményen nem vehetnek részt. A témában Orbán Viktor is kifejtette a véleményét, a magyar miniszterelnök üdvözli az UEFA álláspontját, amely határozottan kiáll az európai Szuperliga létrehozására irányuló törekvések ellen, és hitet tesz a sportág európai szintű egysége és a szolidaritás elve mellett, tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke hétfőn. Magyarország meggyőződése, hogy a világ legnagyszerűbb játékának szépségét és emelkedettségét éppen az adja, hogy ez a sportág mindenkié, és nem sajátíthatják ki maguk számára a leggazdagabbak, húzta alá Orbán Viktor. Leszögezte, Magyarország támogatja az UEFA-t és a FIFA-t, valamint az MLSZ-t a szövetségi versenyek integritásának védelme érdekében, akár nemzeti, akár európai szinten.

A Szuper Liga létrehozása mögött a nagycsapatok részéről az az érv, hogy így a mostaninál jóval nagyobb bevételhez juthatnak, amire (más klubokhoz hasonlóan) a pandémia miatt igencsak nagy szükségük lenne.

A 12 érintett klub közül a Manchester United és a Juventus tőzsdén jegyzett, előbbi árfolyama az amerikai piacnyitás előtt 5 százalék pluszban áll,

az olasz csapatot működtető cég részvényárfolyama pedig a milánói tőzsdén 10 százalékot emelkedett.

Érdekességképpen, a Szuper Liga 12 csapata között nem szereplő német Borussia Dortmund árfolyama 8 százalékot ralizott ma, amiben egyrészt benne lehet az, hogy bár a Dortmund és a Bayern München is elutasította a Szuper Ligában való részvételt, a befektetők elkezdhették árazni, hogy előbb-utóbb mégiscsak csatlakoznak a 12 nagycsapathoz, vagy akár azt is árazhatják, hogy a nagycsapatok nélküli Bajnokok Ligájában a mostaninál jóval könnyebb lesz a BVB esélye a végső győzelemre, de egyszerűen csak a hétvégi Werder Bremen elleni győzelemnek is örülhetnek a befektetők, amivel ismét nőtt az esélye annak, hogy a BVB jövőre is indulhasson a Bajnokok Ligájában.

Címlapkép: Visionhaus, Getty Images