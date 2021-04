Rekordárbevétel és eredmény az Akko leányvállalatánál, a Neo Property Services-nél

Rekordszintű, 23,5 milliárdos árbevétellel és 1,7 milliárd forintos adózás előtti eredménnyel zárta a 2020-as évet az Akko Invest által néhány hónapja felvásárolt Neo Property Services. A magyar ingatlanüzemeltetői és szolgáltatói piac szempontjából meghatározó vállalat a tavalyi év után közel 1,5 milliárd forintos osztalékot fizet, mely már teljes egészében az Akko Invest csoporthoz kerül.

Rekordévről számolt be a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett Akko Invest leányvállalata, a Neo Property Services Zrt.. A társaság éves rendes közgyűlésén elfogadták a 2020-as évről szóló beszámolót, mely szerint a magyar ingatlanüzemeltetői és szolgáltatói piac vállalata történetének legnagyobb, 23,5 milliárd forintos árbevételét érte el tavaly, amelyhez rekordszintű eredmény is párosult. A Neo 1,7 milliárd adózás előtti és 1,6 milliárd forintos adózott eredményt ért el.

Az Akko Invest által idén februárban felvásárolt vállalat a tavalyi eredményéből közel 1,5 milliárd forint osztalékot fizet, mely már teljes egészében az Akko Investet, illetve a tulajdonában álló Elitur Invest Zrt-t illeti.

Prutkay Zoltán, az Akko Invest elnöke elmondta: a Neo 2020-as eredményei biztatóak, és hozzájárulnak az Akko növekedési stratégiájának megvalósításához, melynek célja, hogy a magyar tőkepiac meghatározó vagyonkezelő cégévé váljon. Hozzátette, hogy támogatják a Neo menedzsmentjét és növekedési stratégiáját, melynek megvalósításához az Akko stabil tőkepiaci, valamint tulajdonosi háttere is biztos alapot jelent. Az elnök hozzátette, hogy az Akkonak további jelentős növekedési tervei vannak, így jelenleg is vizsgálja újabb akvizíciók lehetőségét, melyek finanszírozásához jó alapot biztosít a Neo által fizetendő osztalék. Emellett a vállalatnak lehetősége van alaptőkéjének maximum tízszeresére történő felemelésére is egy korábbi felhatalmazás alapján.

Az Akko Invest árfolyama idén 12,4 százalékkal került feljebb.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde