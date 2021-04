Erre senki sem számított: fodrászatot nyit az Amazon

Nem titok, hogy szívesen kacsingat új, az alaptevékenységéhez látszólag kevésbé kötődő üzletágak felé az Amazon. Az egykori online könyvkereskedőből az évek során internetes kiskereskedelmi óriássá vált, amely saját táblagépet is piacra dobott, sőt, streaming médiaszolgáltatást indított és az élelmiszer kiskereskedelembe is bevásárolta magát. Ma pedig bejelentette, hogy fodrászüzletet nyit Londonban.

A vállalat blogposztja szerint az Amazon Salon a londoni City mellett található trendi Spitalfields kerületben kap helyet, ahol egymást érik az éttermek és az üzletek. A kétszintes fodrászat a hét mind a hét napján nyitva tart majd a tervek szerint. Elsőként az Amazon dolgozói számára lesznek elérhetők a szolgáltatásaik (az internetes óriás brit központja 5 percnyi sétára található az épülettől), majd néhány héten belül bárkinek, aki telefonon, interneten, vagy szimplán besétálva időpontot foglal.

A brit fővárosban telítettek most a fodrászatok a koronavírus-járvány miatt bevezetett hosszadalmas lezárások következményeként, a lazításokat követően megrohanták az üzleteket a szépülni vágyók, egy a CNBC által megszólaltatott londoni kockázati tőkés befektető szerint gyakorlatilag minden időpontot elfogadnak most a helyiek a fodrásztól.

Persze a fodrászat megnyitása mögött nem csak az áll, hogy az Amazon törődik a londoniak frizurájával, a vállalat nem titkolt célja az is, hogy a szalonban új technológiákat próbáljon ki. Például a kiterjesztett valóságnak köszönhetően a vendégek megnézhetik majd a szalonban, hogy hogyan állna nekik egy másik hajszín.

Forrás: Amazon

A másik innováció, hogy a fodrászatban található termékekre rámutatva a vendégek egy kijelzőn azonnal információkat kapnak az adott termékről és akár helyben meg is rendelhetik őket, vagy a QR-kódját beszkennelve megtalálhatják azt az Amazonon. Ahhoz pedig, hogy az ügyfelek elüthessék az időt várakozás közben, Fire-táblagépeket biztosít a vállalat.

Forrás: Amazon

Természetesen járványügyi intézkedések még érvényben lesznek a fodrászatban, ingyen maszkot és kézfertőtlenítést biztosít az Amazon a vendégeknek és ellenőrzik a testhőmérsékleteket.

Az Amazon egyelőre nem tervezi, hogy újabb fodrászatot nyitna a londoni mellett – közölte a cég. A vállalatot 1994-ben alapította Jeff Bezos, egy online könyvesboltként indult a története. Azóta számos üzletág felé elmozdult, például cloud szolgáltatásokat kínál és zene-és videó streaminget, de egy élelmiszer-kiskereskedelem is van a repertoárban a Whole Foods felvásárlása óta. Egy, a CNBC által megszólaltatott vállalkozó szerint, aki korábban a mesterséges intelligencia-startupját adta el az Amazonnak, nincs olyan terület, ahová előbb vagy utóbb az Amazon ne tenné be a lábát.