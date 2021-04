Egyelőre alábbhagyott a járvány miatti fellendülés a Netflixnél, de hamarosan jönnek az új filmek és a sorozatok

Kétszámjegyű bevételnövekedést tudott felmutatni a Netflix az első negyedévben és az elemzői várakozásokat magasan felülteljesítő nyereséget ért el, a részvények árfolyama mégis közel 9 százalékot zuhant a zárás utáni kereskedésben, miután az előfizetők számának alakulása nagy csalódást okozott.

Kevesebb mint 4 millió új előfizetővel nőtt 2021 első negyedévében a Netflix tábora és a folyó negyedévben még kevesebb, mindössze 1 millió új előfizetőre számít a vállalat – derül ki a cég gyorsjelentéséből. A dinamika nagyban lassult a tavalyi évhez képest, amikor a járvány és a bezártság miatt az otthoni szórakozási lehetőségeket kereső felhasználók megdobták az előfizetők számát, 2020 első félévében közel 26 millióval nőtt a vállalat előfizetői száma. A jelentős lassulás nagy meglepetést okozott, elemzők szerint ahogy tavaly a korábban nem látott növekedést sem látta előre a menedzsment, most alábecsülte a lassulást is, így a befektetőknek is nagy csalódást okozott, amikor kedden zárás után közzétette a számait.

Az első negyedév főbb számai (a bázisidőszak 2020 első negyedéve):

207,6 millió előfizetője volt a Netflixnek március végén, ami 13,6 százalékos növekedés az egy évvel ezelőtti szintről

egy negyedév alatt 3,98 millió új előfizetőt szerzett a Netflix, ami kevesebb, mint az elemzői várakozás, a konszenzus szerint ugyanis 6,2 millió új előfizetőt vártak a piacok

a legtöbb új előfizetőt az EMEA-térségből szerezte a Netflix, 1,8 millió főt, százalékosan az egy évvel ezelőtti szintről az ázsia-csendes-óceáni térségben volt a legnagyobb a növekedés, 2021 március végén 35 százalékkal több előfizetője volt, mint 2020 márciusának végén

a Netflix bevétele 7,16 milliárd dollárra rúgott az első negyedévben, ami 24 százalékos növekedés a bázisidőszakhoz képest és megfelelt az elemzői várakozásoknak

a működési eredménye több mint a duplájára nőtt, megközelítette a 2 milliárd dollárt, ami azt jelenti, hogy jelentősen javultak a profitráták, a működési eredményszintje 27 százalék fölé emelkedett, ami több mint 10 százalékpontos javulás az egy évvel korábbi értékről (16,6%), a negyedik negyedévhez képest pedig még jelentősebb, 13 százalékpontos az emelkedés

a Netflix nettó eredménye 1,7 milliárd dollár lett, ami 140 százalékos emelkedés a bázisidőszakhoz képest

egy részvényre jutó eredménye magasan felülteljesítette az elemzői várakozásokat, 3,75 dollárra rúgott, szemben a Refinitiv konszenzusa alapján várt 2,97 dollárral.

A jövővel kapcsolatban azonban optimizmusra ad okot, hogy a vezetőség prognózisai szerint 2021 második felében ismét meglódulhatnak az előfizetések, amikor új sorozatokat és filmeket mutat be a Netflix, amelyek a járvány miatt késlekedtek. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem lesz könnyű dolga a Netflixnek, a verseny ugyanis meglehetősen erős streaming-fronton, a Disney+, a Hulu, a HBO Max, az Apple TV+, az Amazon Prime és az NBCUniversal Peacock szolgáltatása. Bár a Netflix vezetősége szerint nem tapasztalták eddig a verseny erősödését.

Pozitív trend az is, hogy az egy előfizetőre jutó átlagos bevétel minden régióban emelkedik. Viszont a költségeket megdobhatja az év második felében a gyártás felpörgetése, a Netflix idén több mint 17 milliárd dollárt tervez költeni tartalomgyártásra.

A második negyedévre várt 1 milliós új előfizetői szám egy konzervatív becslés lehet a Netflixtől, ahol arra számítanak, hogy a járvány enyhülésével ismét változni fognak a fogyasztói szokások. Viszont az Egyesült Államokon kívüli növekedés és az egy előfizetőre jutó átlagos bevétel növekedése tovább hajthatja az árfolyamot felfelé, ha a vállalat hozni is tudja a számokat – írja a CNBC.

A Netflix bejelentett egy 5 milliárd dolláros saját részvény vásárlási programot is, ami a folyó negyedévben megkezdődhet.

A pozitív jövőkép, a profitráták javulása és a saját részvény vásárlási program azonban nem bizonyult elegendőnek az előfizetői létszám alakulása miatt csalódott befektetőknek, így a részvények árfolyama közel 9 százalékot esett a zárás utáni kereskedésben. Idén 3 százalékos mínuszban áll a Netflix, amivel alulteljesítő az S&P 500 indexhez képest.

Címlapkép: Getty Images