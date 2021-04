Impulzusra várnak a befektetők, felemás nyitás a tengerentúlon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Bizonytalan teljesítményt láthatunk az európai és a tengerentúli tőzsdéken is, a felemás szereplést többek között az okozhatja, hogy bár sok helyen javulás látható már a koronavírus-járvány kapcsán, de több olyan térség is akad, ahol nem megnyugtató a helyzet, mint például Indiában, Japánban, Törökországban vagy éppen Argentínában, de Európában például a franciák görbéje is aggodalomra adhat okot, illetve nemrég átlépte a koronavírus halálos áldozatainak száma a 3 millió főt. Az ázsiai tőzsdék ma rosszul teljesítettek, Európában azonban kimondottan jó hangulatú piacnyitást láthattunk, a magyar börze is feljebb tudott kerülni a kereskedésben. A jó hangulat a késődélutáni órákra azonban alábbhagyott, a tengerentúli tőzsdéken pedig többnyire rossz hangulatú kezdést láthattunk.