Jó a hangulat az európai tőzsdéken, a magyar börze a középmezőnyben

Amerikában és Európa piacain is rossz teljesítményt láthattunk tegnap a tőzsdéken, ebben szerepet játszhatott, hogy bár sok helyen javulás látható már a koronavírus-járvány kapcsán, de több olyan térség is akad, ahol nem megnyugtató a helyzet, mint például Indiában, Japánban, Törökországban vagy éppen Argentínában, de Európában például a franciák görbéje is aggodalomra adhat okot. A tengerentúlon kimondottan gyengén szerepeltek a dohányipar vállalatai miután kiderült, hogy az Egyesült Államokban szabályozással csökkentenék a cigarettákban lévő nikotin mennyiségét, hogy megakadályozzák a függőség kialakulását és a mentolos cigarettát is betilthatják. Az ázsiai tőzsdék ma rosszul teljesítettek,Európában azonban kimondottan jó hangulatú piacnyitást láthattunk, a magyar börze is feljebb tudott kerülni a kereskedésben. Labdarúgás fronton a vasárnap bejelentett Szuperliga-kezdeményezés jó eséllyel elbukhat, mivel nemrég a 12 alapító tagból mind a 6 angol klub hivatalosan visszalépett az Európai Szuperligától - ennek apropóján esnek a futballklubok részvényei.