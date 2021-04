Alaposan meglepte az elemzőket a BP, de továbbra is nyögi a múlt terheit

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ma tette közzé első negyedéves számait az egyik nagyobb európai olajtársaság, a BP, amely alaposan felülteljesítette az elemzői várakozásokat és bejelentette, hogy folytatják a saját részvények vásárlását is. A társaság azonban továbbra is több mint 1 milliárd dollárt fizet a 11 éve bekövetkezett olajszennyezése kapcsán, ami a Mexikói-öbölben történt. Mindeközben pedig haladnak az energetikai átalakulás terén is.