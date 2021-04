Bitcoin-eladás és új rekordok a Teslánál, de a befektetők mégis csalódottak

Újabb negyedév, újabb rekordok a Teslánál, bár ami a várakozásokhoz képesti felülteljesítést illeti, ez a negyedév hagyott némi kívánnivalót maga után. Miután a világ legértékesebb autógyártójáról van szó, így nyilvánvalóan magasak az elvárások és sokan arra számíthattak, hogy a cég masszívan felülteljesíti majd a Wall Street-i várakozásokat, de ez elmaradt és a zárás utáni kereskedésben esni kezdett az árfolyam a gyorsjelentést követően. A befektetők részben azt is kedvezőtlenül fogadhatták, hogy már a CO2-kreditek értékesítéséből származó bevétel nélkül is veszteséges lett volna a cég, a bitcoin-profit nélkül pláne.

Rekordon a gyártás és az értékesítés

Amit már eddig is tudtunk, hogy mennyi autót gyártott le és adott el a Tesla az első negyedévben, hiszen az amerikai elektromosautó-gyártó már közzétette az értékesítési és gyártási számait. Ezek szerint az első negyedévben 180 338 darab autót gyártott le a Tesla, amelyek közül 0 darab volt Model S/X, valamint 180 338 darab Model 3/Y gurult le az futószalagról. Ez a tavalyi év azonos időszakához képest 75,6 százalékos növekedésnek felelt meg. Az, hogy a termékmix ennyire eltolódott a Model 3/Y irányába, annak tudható be, hogy a cég még januárban bejelentette a Model S/X felújított verzióit és jelenleg a gyártás felfuttatásának korai szakaszában jár. Egyébként a tervek szerint az új Model S első leszállításai jövő hónapban indulnak, a magas volumenű gyártás elindítására pedig harmadik negyedévben lehet számítani.

Az értékesítés valamivel meghaladta a gyártást a negyedévben, hiszen összesen 184 877 autót szállított le a Tesla, amiből 2 020 darab volt Model S/X és 182 780 darab Model 3/Y. Tehát összesen 109 százalékkal, azaz több mint duplájára nőtt az eladott autók száma a tavalyi év azonos időszakához képest, amivel új rekordot döntött a cég.

Ha egyébként a mostani értékesítési számokat vesszük alapul, akkor stagnáló eladások mellett (amire kis esély van az eddigi trendek alapján) már nem lenne képes tartani a Tesla az idei évre ígért 50 százalékos növekedési ütemet, hiszen ahhoz 750 ezer autót kellene eladniuk ebben az évben.

Ki kell emelni, hogy a Tesla úgy tudott elérni rekord gyártási és eladási számokat, hogy közben a globális chiphiány az autóipart érinti az egyik legrosszabbul. A vállalat közlése szerint a globális chipellátási problémákon részben úgy tudott átvergődni, hogy gyorsan új chipekre váltott, és egyidejűleg szoftvert fejlesztett az új beszállítók által gyártott chipekhez. Musk a chiphiányra hivatkozva elmondta, hogy a cég nagyrészt túl van a problémán.

Dolgoznak a környezetvédelmi kreditek

A negyedévben a Tesla árbevétele a tavalyi év azonos időszakához képest 74 százalékkal 10,4 milliárd dollárra nőtt, ami minimálisan ugyan, de elmaradt az előző negyedévben elért 10,7 milliárd dollártól. A Refinitiv elemzői konszenzusa alapján a Wall Street 10,3 milliárd dolláros árbevételre számított, tehát mondhatjuk, hogy a Tesla teljesítménye kis mértékben ugyan, de felülmúlta a várakozásokat.

Az árbevétel alakulásában szerepet játszott, hogy tovább nőtt az autóértékesítés, valamint a cég egyéb üzleti szegmenseiben is növekedés volt tapasztalható. Mindeközben a járművek átlagos eladási ára 13 százalékkal csökkent év/év alapon, mivel a Model S és Model X típusú járművekből ebben a negyedévben jóval kevesebbet adtak el a két modell frissítése miatt. Emellett az is szerepet játszott az árbevétel alakulásában, hogy az alacsonyabb eladási árral rendelkező kínai gyártmányú autók a termékmix nagyobb részét tették ki a negyedévben.

Mint minden negyedévben, most is nagy kérdés volt, hogy hogyan fognak alakulni a környezetvédelmi kreditek értékesítéséből származó bevételek, amelyek lényegében a kulcsot jelentik a Tesla profitabilitásában. Ez a bevételi kategória 518 millió dollárt tett ki a negyedévben, ami 46 százalékos növekedésnek felel meg a tavalyi év azonos időszakához képest.

Új csúcson a profit

Üzemi eredmény soron a Tesla 594 millió dollárt ért el, ami több mint duplája (+110%) annak, amit a tavalyi év azonos időszakában tudott felmutatni a gyártó, így ennek köszönhetően az üzemi marzs 5,7 százalékon alakult.

A Tesla adózott eredménye új csúcsot ért el a negyedévben, 1,05 milliárd dollárt, ami 363 százalékkal magasabb, mint a tavalyi év azonos időszakában, és az elemzői várakozásokat is sikerült felülmúlni, hiszen a Wall Street 0,89 milliárd dolláros nettó profitot várt.

A mostani negyedév annyiban különbözik a korábbiaktól, hogy a Tesla profitjának a CO2 kreditek mellett egy új drivere is van, de nem az autók azok. Év elején a cég közölte, hogy 1,5 milliárd dollárért vett bitcoint, most pedig 10 százalékkal csökkentették a pozíciójukat - közölte a vállalat pénzügyi igazgatója (pontosabban a Master of Coin). A Tesla szerint a digitális eszközök értékesítéséből származó bevétel 272 millió dollárt tett ki, 101 millió dolláros "pozitív hatással".

Hogy perspektívába helyezzük, mennyire számítanak a CO2 kreditek és a bitcoin eladás a Teslánál: ha a GAAP profitot nézzük (438 millió dollár), akkor már a kreditek nélkül is veszteséges lett volna a cég, a bitcoin-profit nélkül pláne.

A nettó nyereséget csökkentette Elon Musk vezérigazgató 299 millió dolláros kompenzációja. A Tesla egyébként két mérföldkövet is elért a negyedévben (5. és 6. az összes 12-ből), és minden ilyen mérföldkő 8,4 millió Tesla-részvény vásárlására jogosítja fel Muskot, 70 dolláros árfolyamon. Tehát a hétfői 722 dolláros záróáron számolva, - feltételezve az opciók azonnali lehívását - Musk markát 11 milliárd dollár ütné, ami nagyobb, mint a negyedéves árbevétel.

Az EPS is felülmúlta az elemzői várakozásokat, hiszen az egy évvel korábbi 0,23 dollárról 304 százalékkal 0,93 dollárra nőtt az EPS, azonban a Wall Street 0,79 dolláros egy részvényre jutó eredményt prognosztizált.

Elmaradtak a nagy bejelentések

A korábbi negyedévekben mindig a várakozások jelentették a gyorsjelentés legizgalmasabb részét, azonban már az előző negyedévben, és a mostaniban sem érkeztek akkora bejelentések, mint korábban.

A cég közölte, hogy annyira gyorsan akarja növelni a gyártókapacitásait, amennyire csak lehet.

Ahogy már a tavalyi évet lezáró jelentéskor is hallhattuk, egy többéves időhorizonton 50 százalékos éves növekedést tűztek ki célul az értékesítésben (ez az idei évre kb. 750 ezer jármű). Hozzátették, hogy bizonyos években a növekedés gyorsabb lehet, és 2021-et is ilyen évnek várják.

A készpénz tekintetében a cég közölte, hogy elegendő likviditása van a termék roadmap finanszírozásához, a kapacitásbővítéshez, és a egyéb költségek fedezéséhez.

A vállalat arra számít, hogy az üzemi marzs idővel tovább bővül, és továbbra is iparági piacvezető szinteket fog elérni, köszönhetően a kapacitásbővítéssel és lokalizációval kapcsolatos terveknek.

A termékekkel kapcsolatban pedig elmondták, hogy jelenleg építik ki a Model Y gyártásához szükséges kapacitásokat Berlinben és a Texasban, és a tervek szerint mindkét előbb említett gyárból még idén elkezdik leszállítani az első járműveket. A sanghaji gyár további bővítését tervezi a cég, a Tesla Semi nevű elektromos tehergépkocsik leszállítása pedig szintén idén indulhat.

Összességében tehát nem mondhatni, hogy túl sok újdonsággal szolgált a cég a kilátásokat tekintve, sőt, kíváncsiságból megnézve az előző negyedéves gyorsjelentést, szóról szóra ugyanez a blokk szerepel benne, így érthető, ha a befektetők némileg csalódottak, hiszen ennél jóval vadabb bejelentésekhez szokhattak már Elon Musktól.

Esik az árfolyam

A tavalyi évhez képest idén már messze nem teljesít olyan jól a Tesla részvénye, sőt még az S&P 500-hoz képest is alulteljesítő, hiszen a Tesla árfolyama 4,6 százalékot emelkedett idén, míg a benchmark index értéke 11,5 százalékkal nőtt. Ez a relatív alulteljesítés még tovább eszkalálódott a hétfői piaczárás utáni kereskedésben, miután az árfolyam 2,5 százalékkal lejjebb került a gyorsjelentést követően, ami vélhetőleg a gyenge kilátásoknak betudható, illetve annak is, hogy sokan számíthattak rá, hogy a Tesla masszívan felül fogja teljesíteni az elemzői várakozásokat, - ami részben alá támaszthatná a cég brutális értékeltségét - azonban ez végül elmaradt.

Címlapkép: Maja Hitij/Getty Images