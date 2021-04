Emelkedésben a kriptodevizák, romlik a hangulat a tőzsdéken

Alapjaiban alakítja át támogatási, CSR, és részben kutatásfejlesztési stratégiáját a Mol. A vállalatcsoport magyar állammal közös alapítványt hoz létre Mol-Új Európa Alapítvány néven: az alapítvány részére mintegy 43 millió darab törzsrészvényt ruháznak át, ami még a Mol szempontjából is jelentős tétel, a Portfolio számításai szerint jelenlegi piaci árfolyamon 87 milliárd forintos csomagról van szó. Ugyanennyit tesz hozzá az állam is. Az alapítványról volt szó néhány napja, a Hernádi Zsolttal készült nagyinterjúnkban, most több fontos részletet is megtudtunk a működéséről.