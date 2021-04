Kiszállna a vagyonkezelésből az NN

A 300 milliárd eurós vagyont kezelő alapkezelőjének eladását fontolgatja a holland NN Biztosító, hogy ezzel javítsa megtérülését és áramvonalasítsa működését – írja a Financial Times.

A biztosító hétfőn jelentette be, hogy egy sor opció van előttünk annak kapcsán, hogyan és miképpen válhatnának meg a 300 milliárd eurónyi vagyont kezelő NN Investment Partnerstől. Felmerült az összeolvadás, közös vállalat, illetve az alapkezelő részbeni értékesítése is.

A lap szerint az Elliott Management oldaláról is erős nyomás nehezedik a biztosítóra a profitszámok növelése érdekében, a hedge fund tavaly 3%-os részesedésről számolt be az NN-ben. A hedge fund akkor javaslatokat is felvázolt a biztosítónak az értékteremtésre, például költségcsökkentéssel és a nem core üzletágak eladásával.

Az alapkezelő az NN éves működési profitjának 8%-át adja, a Citi elemzője szerint azonban az alapkezelő a biztosító járulékfizetésen alapuló nyugdíjtermékeinél tölt be igazán fontos szerepet. Az elemző szerint ez a lépés más biztosítótársaságoknál is elindíthat hasonló döntést, ahol a tevékenység átalakításán gondolkodnak.

Címlapkép: NN Biztosító