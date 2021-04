Kedvezőtlen adatok érkeztek, lefordulás a tőzsdéken

A Volkswagen még március végén tette közzé, hogy az elektromosítás jegyében Voltswagenre változtatnák a Volkswagen amerikai egységének nevét, az új név még a német konszern elektromos autóin is megjelenne, a névváltást pedig még hivatalosan is megerősítette a cég. Aztán persze kiderült, hogy az egész csak egy áprilisi tréfa volt. Úgy tűnik azonban, hogy az amerikai tőzsdefelügyeletnek nem jött be a német humor, és vizsgálatot indított a cég ellen a Spiegel értesülései szerint.