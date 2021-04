Történelmi csúcsról fordultak le az amerikai tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Kedvezőtlen pénteken a nemzetközi hangulat a tőzsdéken, a befektetők fő fókuszában ma a gazdasági adatok állnak, amelyek több ízben csalódást okoztak. Egyrészt lassult a kínai feldolgozóipar teljesítményének növekedése áprilisban, másrészt az európai GDP adatok is kedvezőtlenül alakultak, az eurózóna gazdaság a második egymást követő negyedévben zsugorodott. A gyenge gazdasági adatokat követően elromlott a hangulat a tőzsdéken, a vezető európai indexek is mínuszban járnak, és az amerikai tőzsdék is esnek.