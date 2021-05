Nincs védettségi igazolványa a vendégednek? Mától akár 3 millió forintra is megbüntethetnek

A Magyar Közlönyben tegnap megjelent 215/2021. kormányrendelet szerint mától 200 ezer forinttól 3 millió forintig terjedő bírsággal és egy évre szóló bezárással is sújtható azok a szálláshelyek, amelyeken védettségi igazolvány nélküli vendégek tartózkodnak (kivéve ezek kiskorú kísérőit) vagy ahol zenés, táncos eseményre, illetve 10 feletti családi vagy magánrendezvényre kerül sor. Hasonló szigor várhat rájuk akkor is, ha védettségi igazolvány nélküli alkalmazottaik maszk nélkül szolgálják ki a vendégeket.

A rendelet értelmében koronavírus ellen védett személynek számít az érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkező, azt felmutató személyeken túl az is, aki olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amelyét Magyarország elismeri és ennek tényét a külügy- és belügyminiszter rendeletben megállapította, és ezt az igazolás bemutatásával igazolja. Az ilyen személy a személyazonosításra alkalmas igazolványa vagy az útiokmánya bemutatására külön is felszólítható.

Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a szálláshelyen egyes védelmi intézkedések be nem tartásáról szerez tudomást,

200 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, és a szálláshelyet legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

Az új szabályozásban a bírság összege jelent újdonságot, az ugyanis eddig, ahogy már a héten is megírtuk, 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedhetett. Az alsó határt tehát most megduplázta, a felsőt megtriplázta a kormány, jelentősen növelve a szabályok be nem tartásának pénzügyi kockázatát.

Az új összegű bírság az alábbiak megszegésére vonatkozik:

A szálláshelyen tilos tartózkodniuk azoknak a vendégeknek, akik nem mutatják be védettségi igazolványukat, illetve nem egy ilyen személy felügyelete alatt lévő 18 év alatti (kiskorú) személyként érkeztek,

a szálláshelyen foglalkoztatott, de védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személy nem visel maszkot a szálláshely vendégek által látogatható területein és helyszínein,

a szálláshelyen zenés, táncos rendezvényre kerül sor,

10 fő fölötti családi eseményre vagy magánrendezvényre kerül sor a szálláshelyen.

Más védelmi intézkedések megszegése esetén továbbra is a korábbi, 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot tartalmazza a fenti rendelettel módosított kormányrendelet, amely egyébként a 484/2020 számozást viseli.

A fenti módosítások 2021. május 1-jén 1 órakor léptek hatályba, vagyis mától érvényesek.

Amájusi nyitás egyébként a fentiekkel együtt is aranyat ér a szálláshelyadók számára, mert már a legnagyobb cégek is az anyagi tartalékaik végét járták. A veszteségeket még megbecsülni sem lehet. A legnagyobb kérdés most az, hogy milyen munkaerővel tudnak nekivágni a szállodák az új időszaknak. Sok munkavállaló tart ugyanis attól, hogy szinte megismételjük a tavalyi évet, és a járvány erősödése miatt ősszel újra zárni kell. Higiénia, védettségi igazolvány és bérharc lehetnek a kulcsszavak a főnixmadárként újjáéledő szállodaiparban. Részletesebben minderről itt írtunk:

