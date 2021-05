Erősen indítják a hetet az amerikai tőzsdék, 200 pontot ugrott a Dow

Emelkedéssel nyitottak tengerentúli tőzsdék, a Doe és az S&P 500 is 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedett. A mai nappal egyébként egy szezonálisan gyenge időszak indul a tőzsdéken, hiszen mától érvényes a "sell in May and go away" tőzsdei mondás, ami arra utal, hogy a részvénypiacok az októberig tartó időszakban alulteljesítők, ezért a befektetőknek érdemes májusban szabadulni a részvényekből és készpénzt tartani, majd októberben ismét a piacra lépni. Persze ez nem kőbe vésett szabály, és egyébként a historikus adatok alapján az Egyesült Államokban nem is annyira igaz, mint Európában.