Lefordulás a tőzsdéken, ütik a technológiai szektort

A várakozásoknak megfelelően mínuszban indították a napot a vezető amerikai részvényindexek: az S&P 500 1 százalékkal, a Dow Jones 0,7 százalékkal, míg a Nasdaq közel 2 százalékkal került lejjebb a nyitást követően. Vagyis a technológiai cégek különösen gyengén teljesítenek ma, de a sétahajós cégek is mínuszban állnak. A gazdasági adatok továbbra is erősnek tűnnek, illetve a gyorsjelentések is kedvezően alakulnak, és a részvényindexek a történelmi csúcsaik közelében járnak továbbra is, tehát egyelőre ez csak kisebb korrekciónak tűnik. Emellett a 10 éves államkötvények hozamában sem látható jelentős emelkedés.