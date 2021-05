Tovább pörögnek a gyorsjelentések, jól nyithat Európa

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Európa piacain a reggeli iránykeresést követően lefordultak a részvényindexek tegnap, a magyar tőzsde azonban remekelt, végül 2,19 százalékos pluszban fejezte be a napot a BUX Index, a kiemelkedő szereplést elsősorban a Mol és az OTP remek teljesítményének köszönhettük. Szektorszinten kifejezetten jól teljesítettek az olajtársaságok, amit segített az olajár emelkedése is, a Brent ismét közel 70 dolláron áll hordónként. A tengerentúli tőzsdék iránykereséssel kezdték a napot, végül a vezető részvényindexek közül az S&P 500 és a Nasdaq is lejjebb került, különösen a technológiai cégek teljesítettek gyengén. A kedvezőtlen teljesítmény ellenére azonban a vállalati gyorsjelentési szezon eddig kifejezetten erősen alakul, magas profitnövekedés látható a vállalatok többségénél, és emellett a gazdasági adatok is biztatóak. Az ázsiai tőzsdék ma rosszul teljesítettek, a határidős indexek állása alapján jó hangulatú piacnyitás jöhet ma Európában.