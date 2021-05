Bitcoin vagy Ethereum? Mindkettő? Egyik sem?

A Bitcoint szinte már mindenki ismeri, az Ethereum pedig egyre nagyobb népszerűségre tesz szert, már a kriptoközösségen kívül is, ami meg is látszik az árfolyamon. De melyiket érdemes választani a kettő közül? Milyen kitettséget ad a Bitcoin és milyet az Ethereum?

Szárnyalnak a kriptodevizák

Azok az idők, amikor a Bitcoin volt az egyetlen igazi lehetőség a kriptodeviákba beszállni vágyó befektetők számára, már régen elmúltak. Az Ether, a második legnagyobb kriptopénz sorra dönti a rekordokat, miután az úgynevezett altcoinok iránti érdeklődés továbbra is növekszik. A dogecoin, a viccnek indult memecoin piaci kapitalizációja mára közel 76 milliárd dolláron jár, amivel a 4. legértékesebb kriptodeviza piaci érték szerint.

Összesen egyébként több mint 7000 kriptodeviza van jelenleg a CoinGecko adatai szerint, viszont a legtöbb embernek érdemes csak a két legfontosabbal kezdeni: a Bitcoinnal és az Etherrel. Mindkettő viszonylag jó befektetésnek bizonyult 2021-ben - a Bitcoin árfolyama körülbelül megduplázódott

az Etheré pedig több mint megnégyszereződött,

szemben az S&P 500 11 százalékos teljesítményével.

Tehát mit kell tudni, mielőtt eldöntöd, hová tedd a pénzed?

Az Ether a világ legaktívabban használt blokkláncán - a tranzakciók ellenőrzésére és rögzítésére használt technológián -, az Ethereumon blokkláncon használt token.

Az Ethereumot olyan cégek használják, mint a Microsoft, és a legújabb digitális művészeti őrület, az NFT-k (non-fungible tokenek) robbanásszerű növekedését is elősegítette.

Az Ethereum egy blokkláncplatform, amely úgy működik, mint az Apple Store vagy az Android app store-ja. A Bitcoin egy olyan árucikk, mint az arany, vagy egy értéktároló

- mondta Pat LaVecchia, az Oasis Pro Markets, egy amerikai digitális értékpapír-kereskedelmi platform vezérigazgatója. LaVecchia megfogalmazását úgy lehet értelmezni, hogy Bitcoin esetében egy peer-to-peer fizetési hálózat ígérete állt a technológia mögött, de most az látszik, hogy egy digitális arany lett a Bitcoinból, ami sokak szerint még jobb arany is, mint az arany. Az Ethereum-Apple Store összehasonlítással pedig arra utalhatott, hogy rengeteg másik projekt indult az Ethereum blokkláncon és ennek köszönhetően teremtődött meg a decentralizált pénzügyek ökoszisztémája, ami a tradicionális pénzügyi szolgáltatások kihívóit tömöríti magában.

A Bitcoinnal ellentétben, ahol számos alapvető jellemzője, például a kínálati korlát, már beépült a tervezésbe, az Ethereum platformja fejlődik. Jelenleg olyan frissítéseken megy keresztül, amelyek javítják a hálózatot, sőt, még a kínálatot csökkentő változtatás is van. Ez növelheti az árat, ugyanakkor több korlátot szabhat annak, hogy mennyi Ether áll rendelkezésre.

A befektetők gyakran növekedési típusú befektetésként tekintenek az Ethereumra, és az Ethereumra épülő decentralizált ökoszisztéma folyamatos fejlődése mellett voksolnak

- mondta Phil Bonello, a Grayscale Investments kutatási vezetője, aki hozzátette, hogy sokan úgy tekintenek az Etherre, mint egy olyan lehetőségre, amely indexkitettséget ad az Ethereumon zajló összes fejlesztésben.

Bitcoin

Bár a Bitcoin dominanciája idén jelentősen csökkent - a CoinGecko szerint a Bitcoin jelenleg a teljes kriptopiac kapitalizációjának 46 százalékát teszi ki, szemben az év eleji nagyjából 70 százalékkal -, még mindig messze a legnagyobb egyedi kriptodeviza.

A Bitcoin a CoinGecko szerint több mint 1000 milliárd dolláros piaci értékkel rendelkezik, szemben az Ethereum 395 milliárd dolláros értékével.

Ettől függetlenül a világ nagyvállalatai továbbra is a Bitcoint veszik. A Tesla és a MicroStrategy nem Ethert, hanem a legnagyobb kriptopénzt vásárolta. Amikor Paul Tudor Jones vagy Ray Dalio beszélt a kriptókról, akkor a Bitcoinról beszéltek.

Ez a volatilitásban is tükröződik. A Cornerstone Macro stratégái azt vizsgálták, hogy a Bitcoin és az Ether valószínűleg hogyan teljesítene egy visszaesés esetén. A Bloomberg Galaxy Crypto Index mintegy 20 százalékos esésével az Ether esetében jelentősen nagyobb a lefelé irányuló kockázat, mint a Bitcoinnál - mondta Benson Durham stratéga.

Egy ugyanilyen mértékű rali (tehát 20 százalékos emelkedés) esetén viszont nem igazán kapjuk meg az Ether egyidejű felértékelődését a Bitcoinhoz képest. Ergo a konvexitás, ha úgy tetszik, a Bitcoinnak kedvez

– tette hozzá Durham.

Most akkor melyik?

Persze továbbra is vannak kockázatai a kriptodeviza-befektetésnek, és ha már a volatilitásnál tartunk: bárkinek, aki kriptodeviza-befektetésbe kezd, meg kell barátkoznia az árfolyam-ingadozásokkal, amelyek még a legmeghatározóbb kriptopénzek esetében is jelentősek lehetnek.

A kriptotőzsdéket is többször meghackelték, vagy tönkrementek, így ez egy másik kockázat (amit lehet negálni, ha a megbízható szolgáltatók közül választunk, mint például a Coinbase, vagy Binance).

A kriptodevizákat a szabályozás vagy akár annak kilátásba helyezése is megviselheti, emellett egyesek potenciális buborékra is figyelmeztetnek, részben azért is, mert már viccnek szánt kriptopénzek árfolyamát is az égig bírja pumpálni a kisbefektetői érdeklődés.

Tehát tagadhatatlan, hogy itt is (mint a legtöbb más eszközosztálynál) vannak olyan kockázatok, amelyekkel számolni kell, mégis, azok számára, akik be akarnak szállni a kriptotérbe, van érv amellett, hogy mindkettőt megvásárolják a diverzifikáció és a hedgelés részeként.

Tekintettel arra, hogy maguk a kriptodevizák között is vannak diverzifikációs lehetőségek, inkább egy kis kosárban kell gondolkodnunk, mint csak önmagában a Bitcoinban, amikor azt értékeljük, hogy a kriptoeszközökbe való némi allokáció csökkentheti-e a portfólió volatilitását a hagyományos eszközök mellett

- írták a Cornerstone elemzői egy nemrég megjelent elemzésükben.

(Bloomberg)

Címlapkép: Dan Kitwood/Getty Images