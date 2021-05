Ralizik az arany és az ezüst, pluszba fordultak az amerikai tőzsdék

A kereskedést megelőző adatok alapján többnyire stagnálás várható a vezető amerikai részvényindexek tekintetében, a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is tegnapi záróértéke körül nyithat majd. A gazdasági adatok továbbra is erősek, ugyanakkor a befektetők a magasabb inflációs kilátások miatt aggódnak elsősorban. A heti új segélykérelmek száma is biztatóan alakul, 498 ezer volt az elemzők által becsült 527 ezerhez képest.