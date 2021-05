Csúcson a tőzsdék, mit tegyek most? Következik az ingyenes befektetői klub

Több megtakarító is szembesülhet a jövőben azzal, hogy a pénzügyi vagyonuk értékállóságára még nagyobb figyelmet kell fordítaniuk, mint eddig. Az inflációs várakozások felerősödtek, a pénz vásárlóértékének megtartása ismét fontos célkitűzése lehet, különösen, ha a pénzügyi vagyon már eléri az átlagos banki kiemelt ügyfélstátuszra jellemző mértéket. Ez persze nem könnyű! A részvénypiacok újra rekordokat döntögetnek, de a járvány okozta bizonytalanság sem múlt el. Milyen gazdasági kilábalásra számíthatunk? Milyen érvek szólnak a részvény alapú befektetés mellett? Melyek most a kockázatok, mennyire drága most a részvénypiac? Hogyan érdemes építeni az egyéni befektetési portfóliónkat, melyek a lehetséges stratégiák? A következő ONLINE befektetői klubunkon ezt a kérdéskört járjuk körbe.