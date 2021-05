Újabb koronavírus-variánsokra figyelmeztet a Moderna, a déli féltekén most jön a vírusszezon

A Moderna vezérigazgatója, Stephane Bancel arról beszélt, hogy a gyógyszergyártó várakozásai szerint a következő hónapokban újabb koronavírus-variánsok jöhetnek létre, ahogyan a déli féltekén közeledik az ősz vége és a tél.

A Moderna vezére a cég gyorsjelentése után tartott sajtótájékoztatón beszélt arról is, hogy a vírus globális terjedését látva elképzelhető, hogy egy harmadik emlékeztető-oltásra is szükség lesz majd. A gyorsjelentés részleteiről itt számoltunk be:

Új, aggodalomra okot adó variánsok jelennek meg szerte a világon. És úgy hisszük, hogy a következő fél évben, ahogyan a déli féltekén az évszakok őszbe majd télbe fordulnak, további problémás variánsok jelenhetnek meg.

- mondta, majd hozzátette azt is, hogy a vírus nem tűnik el az életünkből, és harmadik, emlékeztető oltásra is szükség lehet.

A Moderna nemrégiben jelentette be, hogy a harmadik körös emlékeztető oltása a kezdeti kutatások szerint jó immunválaszt váltott ki a brazil és a dél-afrikai vírusvariánsokkal szemben a páciensekben.

(CNBC)

A címlapképen a Moderna amerikai biotechnológiai cég koronavírus elleni vakcinája látható fecskendõkben elõkészítve az oltáshoz a honvédség oltóbuszában a Komárom-Esztergom megyei Kecskéden 2021. május 4-én. Fotó: MTI/Vasvári Tamás.