Milyen bitcoin? Az ethereum az új sztár, brutális célár érkezett

Még januárban, amikor a világ második legnagyobb piaci kapitalizációjú kriptopénzével, az ethereummal alig több mint 1200 dolláron kereskedtek, egy intézményi befektető merészen megjósolta a 3000 dolláros szint fölé való emelkedést, azzal indokolva mindezt, hogy a befektetők túlságosan is figyelmen kívül hagyják a kriptodevizát. Alig öt hónappal később ez a jóslat már be is jött: az ethereum csak idén több, mint 450 százalékot emelkedett, és ma reggelre átlépte a 4000 dolláros szintet. Most ugyanez a befektető, Megan Kaspar, a Magnetic digitális befektetési vállalat társalapítója az év végére 8000 és 10 000 dollár közötti ársávba emelte a célárat, és azt is elmondta, hogy mi lehet majd az oka a szárnyalásnak.