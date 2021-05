Az infláció miatt aggódnak a befektetők, ma is folytatódhatnak az esések a tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Mínuszban zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, lejjebb került az S&P 500, a Dow Jones és a Nasdaq is. Elsősorban a technológiai részvények teljesítettek gyengén, és a Tesla is több mint 6 százalékot esett. A gazdasági kilábalás ugyan folytatódik, de a befektetők az esetleges túlárazások és az infláció miatt aggódnak. Az ázsiai piacokra is átragadt a kedvezőtlen amerikai kereskedési hangulat, és Európában is mínuszban nyithatnak a tőzsdék.