Rossz hír a kereskedelmi űrrepülésnek - Újabb halasztás jöhet Richard Branson űrcégénél

Nagy eséssel nyitották a Virgin Galactic részvényei a mai kereskedést az amerikai tőzsdén, miután a vállalat bejelentette, hogy ismét elhalaszthatja egyik űrhajója következő tesztrepülését. Már a cég tegnap este publikált negyedéves gyorsjelentését sem fogadták jól a befektetők, a repülés lehetséges halasztásával kapcsolatos hírek pedig csak olajat öntöttek a tűzre.

Lehetséges, hogy halasztani kénytelen a Virgin Galactic űrrepülője következő tesztrepülését, amellyel tovább csúszna a kereskedelmi járatok indulásának tervezett időpontja. Az űrturizmussal foglalkozó vállalat decemberben megszakította a tesztrepülést, a cég közlése szerint a VSS Unity akkor felmerült hibáit már kijavították, most viszont a VMS Eve űrrepülő egy lehetséges karbantartási problémájára derült fény a múlt heti tesztrepülések során. A karbantartást októberre tervezték eredetileg, de a cégnél elemzik, hogy most végezzék-e el az ütemezett karbantartást. Ez valószínűleg tovább késleltetné a tesztrepülést, amit eredetileg májusra terveztek, ennek hatásait most értékelik ki – közölte a menedzsment egy sajtótájékoztatón.

A Virgin Galactic tegnap, piaczárás után tette közzé első negyedéves gyorsjelentését, amelyben a vártnál nagyobb mértékű veszteségről számolt be és hozzátette, hogy a járvány miatt csúszások vannak. A vállalat vesztesége a nettó eredmény szintjén 130 millió dollárra mérséklődött, szemben az egy évvel ezelőtti 377 millió dollárral, ez részvényenként 55 centes mínuszt jelent, miközben az elemzői várakozás 28 centes veszteség volt az első negyedévre.

A vállalat részvényei már tegnap, a rendes kereskedés során is több mint 8 százalékot estek, ma pedig 7 százalékos mínuszban állnak a nyitást követő percekben.

A nyitás előtti kereskedésben még 20 százalékos mínuszban is állt az árfolyam, 15 dollár alatt. A papírok jelentős mélyrepülésen vannak túl, februárban még 60 dollár felett járt az árfolyam.

A Virgin Galactic árfolyamának alakulása

(CNBC)

Címlapkép: Ricky Carioti/ The Washington Post via Getty Images