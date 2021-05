Aegon: Tovább fogunk dolgozni a VIG-vel a tranzakció zárásán

Láthatóan teljes a bizonytalanság az Aegon háza táján azzal kapcsolatban, mi is lesz a magyar (és vele együtt a lengyel, a román és a török) érdekeltség sorsa, miután a magyar Belügyminisztérium április elején elkaszálta az osztrák VIenna Insurance Grouppal kötött 830 millió eurós megállapodást. Úgy tűnik, az osztrákokra hagyja holland fél, mire jutnak végül a magyarokkal.

A holland Aegon NV biztosítócsoport mai első negyedéves gyorsjelentésében 386 millió eurós első negyedéves adózott eredményről adott számot, ami kevesebb mint harmada az egy évvel korábbi 1,27 milliárd eurónak, de jobb az elemzők által várt 189 millió eurónál, a működési eredmény pedig 20%-kal emelkedett, jelentős részben az amerikai és a holland tevékenységnek köszönhetően. A 2023-ra tervezett 400 millió eurós költségmegtakarításból 136 millió eurónál tartanak, év végéig teljesítenék a terv felét.

Mindemellett 830 millió eurót (ami az akkori könyv szerinti érték 2,6-szorosa volt) ígért tavaly ősszel a VIG az Aegonnak a magyar, lengyel, román és török érdekeltségért, amelyek összesített díjbevételének mintegy kétharmadát képviseli a magyar operáció. Április 7-én azonban az Aegonnak tudomásul kellett vennie a VIG tájékoztatását, amely szerint a magyar Belügyminisztérium elutasította, hogy az Aegon új külföldi tulajdonos kezébe kerüljön. A VIG akkor azt közölte, hogy várakozásai szerint az ügy a közeljövőben pozitív módon fog zárulni.

Az Aegon friss gyorsjelentése szűkszavú az üggyel kapcsolatban. Idézi a VIG április 7-ei bejelentését a fenti lényeggel, majd hozzáteszi:

Az Aegon tovább fog dolgozni a VIG-vel a tranzakció zárásán.

Úgy tudjuk, a két társaság közötti információátadás valóban nem állt le, és a két félnél sokan most is abban reménykednek, hogy a tranzakció valóban megvalósul. Ezt látszik megerősíteni az Aegon gyorsjelentésének, illetve a hozzá kapcsolódó közleménynek a fenti mondata is. Úgy tűnik, az osztrákokra hagyja holland fél, mire jutnak végül a magyarokkal.

A belügyminisztériumi elutasítást megelőzően Lehel Gábor, a VIG Magyarországért felelős igazgatósági tagja még arról beszélt a Portfolio-nak adott interjújában, hogy a harmadik negyedév elejére, vagyis nyár közepére megtörténhet a closing, és az Aegon márkanevet egy újra cserélnék, a többmárkás stratégia megtartásával, vagyis az Union és az Aegon külön biztosító maradna. A tranzakcióval a VIG a hazai biztosítási szektor legnagyobb piaci részesedésű szereplője lenne mintegy 19%-os piai részesedéssel.

