Csökkenő bevétel, emelkedő profit a Graphisoft Parknál

Közzétette idei első negyedéves számait a Graphisoft Park. A vállalat mérsékelten csökkenő bevételről és emelkedő adózott eredményről számolt be, a Park kihasználtsága tavaly év végéhez képest stabil maradt. A menedzsment tartja a korábban meghatározott 2021-es előrejelzését, ami alapján a bevételek nagyjából szinten maradhatnak, az EBITDA és az adózott eredmény viszont mérsékelten csökkenhet 2020-hoz képest.

Továbbra is 94 százalékos a kihasználtság

A COVID-19 okozta válság hatására az irodapark kihasználtsága a korábban tartósan magas, 97 százalékról 2020 második felében kismértékben, 3 százalékkal visszaesett, és 2021. I. negyedévében is 94 százalék maradt, ami továbbra is kedvezőbb a budapesti átlagos irodapiaci üresedés mértékénél.

Az első negyedév végén a független értékbecslő az ingatlanállomány valós piaci értékét 241,6 millió euróra értékelte, mely mintegy 400 ezer euróval magasabb az előző év végi értéknél. A COVID 19 járvány okozta elhúzódó gazdasági visszaesés miatt – melynek rövid távú hatásai már számszerűsítésre kerültek – a hosszú távú várakozásokat továbbra is bizonytalanság jellemzi. Az irodahasználati trendek stabilizálódása még nem tapasztalható, a „home office” térnyerése mellett az egyes bérleti szerződések megújításának esetleges elmaradásával, az ismételt bérbeadás elhúzódásával, az irodahasználat átalakulásával, az egyes bérelt területek csökkentésének igényével továbbra is számolni kell. A fentiek alapján a tárgyidőszakban az elkészült, átadott ingatlanok értéke már nem változott jelentősen, a 2020. év végi 218 millió euróról 217,9 millióra euróra módosult.

Csökkenő árbevétel, emelkedő profit

Az első negyedévben az egy évvel korábbi 3,77 millió euróról 3 százalékkal 3,64 millió euróra csökkent a Graphisoft Park árbevétele.

A tárgyidőszakban az EBITDA lényegében azonos szinten maradt, mint a tavalyi év azonos időszakában, így 3,57 millió eurón alakult. Emellett az EBITDA-marzs 97,9 százalékon alakult, ami 3,4 százalékponttal magasabb, mint a bázisidőszakban.

Az adózott eredmény az egy évvel korábbi 1,14 millió euró után 18 százalékkal 1,41 millió euróra nőtt.

Mire számít a menedzsment?

Az év során a kihasználtság további jelentős visszaesésére ugyan nem számít a menedzsment, de az esedékes bérleti szerződések megújításakor kisebb mértékű területcsökkentési igények felmerülésével továbbra számolni kell. Ugyanakkor ezen bérlők csökkenő területszükséglete lehetőséget is ad más bérlők növekedési igényeinek kielégítésére is. A koronavírus hatására átalakuló irodahasználat, és a „home office” térnyerése érzékelhetően hatással van az irodák iránti keresletre, ugyanakkor cég várakozásai szerint – és bérlői visszajelzések alapján is – hosszabb távon is szükség lesz a személyes jelenlétre, különösen pedig a szociális távolságtartás követelményét jól kiszolgáló nagyméretű, zöldterülettel körülvett irodákra. A cég számításai alapján 2021. évre vonatkozóan a korábban közzétett előrejelzést továbbra is fenntartják: a jelenlegi kihasználtsági szintet, a működési költségek és az értékcsökkenés várható alakulását, valamint a meglévő hitelállomány után fizetendő kamatszintet figyelembe véve 14,5 millió euró bérleti díjbevételt és 4,3 millió euró pro forma eredményt vár a menedzsment.

2020 végére a kihasználtság ugyan kismértékben csökkent, további jelentős üresedésre nem számít a cég, a jelenlegi várakozások szerint 2021-ben továbbra is a korábban előrejelzettnek megfelelő – a 2020. évivel megegyező – mértékű, mintegy 14,5 millió euró bevétel várható.A működési költségek tekintetében összességében növekedésére számít a cég, mivel a Park utóbbi években történt jelentős növekedése a pénzügyi management és az ehhez kapcsolódó IT infrastruktúra új alapokra helyezését tette szükségessé. Ennek következtében az EBITDA várhatóan 13,3 millió euróra – a 2019. évi szintre – csökken. A korábbi években lezajlott fejlesztések és felújítások lezárultát követően az értékcsökkenés mértéke nem változik jelentősen, várhatóan 2021-ben is 7,1 millió euró lesz. 2021-re a folyamatos törlesztéseknek köszönhetően a kamatköltség várhatóan 1,9 millió euróra csökken. Fentiek eredményeképpen a 2021. évi várható pro forma eredmény 4,3 millió euró, 130 ezer euróval elmarad a 2020. évitől, elsősorban a működési költségek fent említett okok miatti várható növekedése miatt.

Jöhet a 10 millió eurós osztalék

Ahogy azt a társaság 2021. április 20-án közzétette, a közgyűlés helyett eljáró Igazgatótanács határozata alapján 2021. júniusában mintegy 10 millió euró osztalék kerül kifizetésre. Az osztalék kifizetésének kezdő időpontja június 2. lesz, az Igazgatótanács ugyanis lehetőséget látott arra, hogy a társaság a 2020. évi pro forma nettó eredmény 90 százalékának megfelelő 4 millió euró osztalékon túl a rendelkezésre álló szabad pénzeszközökből további mintegy 6 millió euró osztalékkifizetéséről döntsön. A társaság részére fennmaradó és a működés során termelődő készpénzállomány számításaink szerint jelen helyzetben is biztosítja a vállalat további biztonságos működését, az egyes bérlői kialakítások, valamint a potenciális jövőbeli fejlesztések előkészítésének finanszírozását.

A Graphisoft Park árfolyama ma keddi záróértéke közelében jár, míg idén 14,7 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde