Megütötte a magyar cégeket a koronavírus-válság – Milyen gyorsan fognak talpra állni?

A pandémia alaposan megviselte a nagy hazai tőzsdei cégeket, az OTP, a Mol és a Magyar Telekom is veszteséges volt tavaly tavasszal, azóta viszont megerősödtek, és tovább javult a hatékonyságuk, sok esetben már kisebb-nagyobb rekordokat is szállítottak idén év elején, a menedzsmentek pedig alapvetően optimisták, felpörgő gazdaságra, növekvő lakossági és vállalati keresletre számítanak. Az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom idei első negyedéves gyorsjelentéseinek tapasztalatairól beszélgetett Orosz Márton, a Portfolio Csoport tartalomfejlesztési igazgatója Nagy Viktorral (OTP, Magyar Telekom), a Portfolio vezető elemzőjével, és a Portfolio elemzőivel, Fekete Beatrixszal (Richter) és Szemán Ákossal (Mol).

A koronavírus-járványt követő gyors gazdasági visszaesés világszerte megviselte a vállalatokat, nem volt ez másként a magyar cégeknél sem, a négy nagy hazai tőzsdei vállalat közül három, az OTP, a Mol és a Magyar Telekom is veszteséges volt a tavalyi első negyedévben, miközben a Richter más pályát járt be, a gyógyszercégek általában is jól teljesítettek a válság alatt. Azóta eltelt egy év, és kiderült, hogy a hazai cégek válságállók, mostanra tovább javult a hatékonyságuk, sok esetben egyes szegmensekben, termékkategóriákban vagy eredménysorokon rekord közeli eredményekkel is megörvendeztették a befektetőket.

Túl vagyunk a négy nagy hazai tőzsdei vállalat idei első negyedéves gyorsjelentésén, a Portfolio elemzői összegzik a tapasztalatokat és felvázolják a kilátásokat.

