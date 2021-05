Koronavírus: egy nap alatt több mint 1,3 millió oltást adtak be Németországban

Új rekordot felállítva egy nap alatt több mint 1,3 millió embernek adták be az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott betegségtől (Covid-19) védő oltást Németországban - közölte be pénteken a szövetségi egészségügyi miniszter. Az oltóközpontokban és a háziorvosi praxisokban 24 óra alatt 1 353 453 adag oltást adtak be - a Németországban munkaszüneti nap áldozócsütörtök előtti napon, - szerdán.

A csütörtöki több mint négyszázezer adaggal együtt pedig két nap alatt a lakosság több mint két százalékát oltották be - közölte Jens Spahn. Így már a lakosság 35,9 százaléka - 29 857 726 ember - kapott legalább egy adag oltást. Teljes oltást a lakosság 10,6 százaléka - 8 822 370 - kapott.

Az utóbbi hét napon átlagosan 710 076 adag oltást adtak be naponta. Ez azt jelenti, hogy másodpercenként nagyjából nyolcan kapnak oltást a Covid-19 ellen Németországban. Egyelőre az AstraZeneca-, a Pfizer/BioNTech-, a Moderna- és a Janssen-féle vakcinával igyekeznek elérni a Covid-19-cel szembeni közösségi immunitást.

Szerdáig 38 646 171 adag érkezett, a készlet 93,5 százalékát felhasználták. A legtöbb oltóanyag - csaknem 29 millió adag - az amerikai Pfizer és a német BioNTech közös fejlesztésű készítményéből érkezett.

Tervezik, hogy a Szputnyik V oltóanyagot is beállítják a kampányba, de csak akkor, ha az orosz fejlesztő megszerzi az európai uniós forgalmazási engedélyt a közösség gyógyszerészeti hatóságának szerepét betöltő Európai Gyógyszerügynökségtől (EMA). Más oltóanyagok, például kínai fejlesztésű vakcinák beszerzését nem tervezik. Nem terveznek változást abban sem, hogy csak EMA-engedéllyel rendelkező készítményt használnak.

A kormány adatai szerint továbbra is a tömeges oltásra szolgáló oltóközpontok a kampány fő helyszínei. Ezekben csaknem 29 millió adag oltást adtak be, az orvosi rendelőkben pedig mintegy 9,7 milliót.

(MTI)