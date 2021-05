Koronavírus: megérkeztek a péntek reggeli magyar adatok, október végén volt utoljára ilyen alacsony a kórházban ápoltak száma

1190 új fertőzöttet találtak az elmúlt egy napon Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 796 390 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A járvány visszaszorulása folytatódik, a 7 napos mozgóátlag tovább csökken a tegnapi, viszonylag magasabb esetszám mellett is.

Az elmúlt 24 órában közel 19 ezer tesztet végeztek el, a napi fertőzöttszámból adódó pozitivitási ráta 6 százalékos volt az új mintavételeken belül.

Az elmúlt egy napon 71 újabb áldozatot szedett a vírus Magyarországon, ezzel az elhunytak száma 29 041 főre emelkedett a járvány tavaly márciusi kitörése óta. Az elhunytak számát tekintve szintén folytatódik a csökkenő tendencia a 7 napos mozgóátlag alapján.

Szintén a járvány mérséklődését jelzi, hogy csökken a kórházi ápolásra szoruló súlyos betegek száma és egyre kevesebben vannak olyan súlyos állapotban, hogy lélegeztetőgépre szorulnak. Péntek reggel 2612 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 338-an vannak lélegeztetőgépen.

A kórházi ápoltak száma utoljára tavaly október végén volt ilyen alacsony, a lélegeztetőgépen lévők száma pedig február közepi szintre csökkent.

A beoltottak száma 4483 598 fő péntek reggel, közülük 2626 857 fő már a második oltását is megkapta.

Tegnap több mint 104 ezer oltást adtak be (első és második köröst), első oltást közel 63 ezren kaptak csütörtökön. Már megkezdődött Magyarországon a 16-18 évesek oltása is, ennek is köszönhető a 100 ezer feletti napi szám, ami az elmúlt napokhoz képest szokatlanul magas. A lakosság 45,9 százaléka már legalább egy oltást kapott, 26,9 százalék pedig a második oltását is megkapta.

Az elmúlt egy héten 100 ezer lakosra vetítve Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megyében volt a legmagasabb az esetszám-növekedés, Somogy megyében pedig a legalacsonyabb.

Címlapkép: Beoltanak egy nőt a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcina első adagjával a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton 2021. május 11-én. MTI/Balázs Attila