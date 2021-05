Üvegplafonba ütköztek a tőzsdék, innen már nehéz lesz nagyot emelkedni

Bár az idei első negyedéves gyorsjelentési szezon brutálisan erős volt, és várhatóan az év hátralévő részében is masszív profitot termelnek majd a vezető tőzsdei cégek, a remek eredmények nagy része már be van árazva a részvénypiacokon, de vannak olyan hatások, amelyek még nincsenek beárazva, például Biden adóreformja, ami nyomás alatt tarthatja a vállalati profitok bővülését, áll a Goldman Sachs elemzésében.

Történelmi távlatokban is kiemelkedő az, ahogy az idei első negyedévben teljesítettek a tőzsdei cégek, eddig az S&P500 vállalatok 90 százaléka jelentett, az eddigi eredmények azt mutatják, hogy az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 46 százalékkal nőtt a tavalyi első negyedévhez képest, ez a profitnövekedési ütem 2010 első negyedéve óta a leggyorsabb, ráadásul az eddig jelentett cégek 68 százalék több mint egy standard eltéréssel verte meg a konszenzust, ami rekord magas érték. Az is kiemelkedő ebben a negyedévben, hogy az elemzők 20 százalékos EPS-növekedést vártak a gyorsjelentési szezon elején, de a tényleges növekedés ennek több mint kétszerese volt, a legnagyobb növekedés a fogyasztói diszkrecionális termékek gyártóinál (+187%) és a pénzügyi szektor vállalatainál (+135%) volt, áll a Goldman Sachs elemzésében.

A profitnövekedés nagy része azonban már be volt árazva a részvénypiacon, ennek tudható be, hogy a sok szempontból rekordokat hozó első negyedéves gyorsjelentési szezon alatt a részvénypiacokon már esést láthattunk, ráadásul a befektetők nem csak azoknak a vállalatoknak a részvényeit büntették, amelyek az elemzői várakozások alatt teljesítettek, hanem azokét is, amelyek megverték a várakozásokat.

Ráadásul a kiugróan jó első negyedéves profitok nem sarkallták arra az elemzőket, hogy az év hátralévő részére is alaposan megemeljék a profitvárakozásukat, az idei év hátralévő részére és 2022-re is csak mérsékelten emeltek várakozásaikon.