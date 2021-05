Technikai kép a forintról: erősödés után, vagy közben? - online előadás csütörtök este

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt hetekben sokat erősödött a hazai fizetőeszköz és két nagyon fontos szintet is áttört az euróval szemben. Tette ezt annak ellenére, hogy mind a közép- és hosszútávú trend, mind egy fontos alakzat a forint ereje ellen szólt. A kamatemelési várakozások egyelőre úgy fest, hogy átírták az általános képet, de a mi kis devizánk nincs egyedül sem ezzel, sem az erősödésével a régióban. Az online előadásunk során megnézzük, hogy milyen faktorok és várakozások mozgátják most a hazai fizetőeszköz árfolyamát, milyen forgatókönyvek és várakozások léteznek a különböző időtávokon, és mennyire járhat külön utakon a forint. A webinárium utolsó negyedórájában a kérdésekre is igyekszünk válaszolni.