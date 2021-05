Szakad a bitcoin, érdemes bennmaradni? Brutális célár érkezett

Múlt csütörtök óta kimondottan rossz napjai vannak a kriptobefektetőknek,

azóta több mint félezer milliárd dollár hagyta el a piacot többek között Musk Twitteres ténykedésének is köszönhetően

- és amikor már azt hihettük volna, hogy véget ér, vagy legalábbis csillapodik a vesszőfutás, ma hajnalban Kína is gondoskodott arról, hogy az egyik legrosszabb hetüket élhessék meg a kriptobefektetők. Ahogy arról már beszámoltunk ugyanis, Kína megtiltotta a pénzintézeteknek és a fizetési vállalatoknak, hogy kriptovaluta-tranzakciókkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtsanak az ügyfeleiknek, újabb figyelemreméltó eladási hullámot generálva a kriptoeszközöknél.

A teljes kriptovaluta-piac értéke a fenti eseményeknek köszönhetően

a múlt szerdai 2,43 ezer milliárd dollárról 1,86 ezer dollárra csökkent,

a jelentősebb kriptovaluták közül a bitcoin jegyzése például 29,4 százalékkal került lejjebb, míg 30,7 százalékot esett az ethereum, a dogecoin pedig 17,4 százalékos mínuszban van a múlt szerdai árfolyamhoz képest.

Komoly beszakadás ide vagy oda, természetesen továbbra is bőven akadnak még jelentős támogatói és szószólói a bitcoinnak és a többi kriptovalutának, nemrég például Raoul Pal, a Global Macro Investor vezérigazgatója, a Real Vision pénzügyi és a Crypto TV társalapítója így fogalmazott a MarketWatchnak:

Szerintem a bitcoin jóval 250 000 dollár fölé megy a következő 12 hónapban, az ethereum pedig jóval 20 000 dollár fölött lesz.

A befektetőknek nem szabad elfelejteniük, hogy a korrekciók a kriptopénzek világában normálisak, mondta Pal. A guru megfogalmazása szerint ha az ember megérti a bitcoint és a vele járó volatilitást, akkor könnyen belátható, hogy a 35 százalékos visszahúzódások normálisak, mutatott rá egy hétfőn általa retweetelt bejegyzésre.

Sorry, but this is business as usual. You can’t have 200% CAGR upside for ten years without massive volatility in route. During the last bull run we saw 6 correction of this magnitude or more. pic.twitter.com/TRBLCd3bPA

A másik fő ok a kitartásra Pal szerint az lehet, hogy egy befektetők által már régóta várt,

tőzsdén jegyzett befektetési alap (ETF) bevezetése után robbanásszerű árfolyam emelkedések jöhetnek a kriptovalutáknál,

ilyen jellegű bevezetésre pedig szeptemberben már számítani lehet Pal szerint. Amint ez megtörténik, a guru megfogalmazása szerint "az egész kriptopiac emelkedni fog", elsősorban a RIA-k, azaz a regisztrált befektetési tanácsadók és a vagyonkezelők új keresleti forrásai miatt.

This is my view.. The ETF is the next rocket fuel for this market. The Wall of Money keeps coming but it takes time for everyone to get internal approvals. I have so many conversations helping hedge funds, Family Offices and Asset Managers each week. All happening and more... https://t.co/KaVHFvwXnK