Vérengzés a kriptovalutáknál, valósággal menekülnek a piacról a befektetők

Míg a tech-túlsúlyos Nasdaq több, mint 5 százalékkal került lejjebb ebben a hónapban az inflációs aggodalmak miatt, addig néhány kriptovaluta, mint például a bitcoin még brutálisabban esett, a legjelentősebb kripto egészen pontosan 30,7 százalékkal csökkent ebben a hónapban, míg a történelmi csúcshoz képest 40 százalékos a mínusz. A vesszőfutás igazán a múlt hét végén indult csak be, első körben Elon Musk Twitteres aktivitása miatt szakadt be az árfolyam, a Tesla-cégvezér ugyanis azt mondta, hogy az elektromos autógyártó környezetvédelmi aggályok miatt nem fogad el többé bitcoinfizetést az autókért. Ezt követte a ma hajnali esemény, amikor is Kína megtiltotta a pénzintézeteknek, hogy kriptovaluta-tranzakciókkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtsanak az ügyfeleiknek, újabb figyelemreméltó eladási hullámot generálva a kriptoeszközöknél. De persze a jelenleg tomboló viharban is akadnak optimisták, egy guru például nem kevesebb, mint 250 ezer dolláros 12 havi célárat fogalmazott meg a bitcoinnal kapcsolatban - azt is elárulta persze, hogy miért.