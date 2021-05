Szárnyal az OTP, remek napja van a magyar tőzsdének

Egészen elképesztő zuhanásokat láthattunk tegnap a kriptovaluta-piacon, a fontosabb eszközök árfolyama 20-50 százalékot is esett mindössze néhány óra leforgása alatt. Az eladási hullám délután gyorsult be igazán, aminek apropóján egyes elemzők már kapitulációról is beszéltek. A 2020-as év egyik sztárbefektetője, Cathie Wood is megszólalt a kriptopiaci vérengzés apropóján, a guru a jelenlegi helyzetnek is megtalálta a pozitív oldalát.